San Francisco (dpa/tmn) - Vor einigen Jahren sorgte der Fall eines dreisten Chinesen für Aufsehen. Er hatte ein Erste-Klasse-Ticket bei Eastern China Airlines gekauft, Abflug in Xi'an. Im Ticketpreis enthalten waren Buffet und Getränke in der VIP-Lounge des Flughafens.

Das gefiel dem Mann so gut, dass er seinen Flug ganze 300 Mal kostenlos umbuchte, um jeden Tag aufs Neue zum Flughafen zu gehen und in den Genuss der Gratiskost zu kommen. Die meisten Reisenden sind freilich weniger dreist.

Um nahezu umsonst reisen zu können, nutzen viele Globetrotter die Hilfsbereitschaft von Einheimischen. Die bekannteste Plattform für kostenlose Übernachtungen bei Gastgebern vor Ort ist Couchsurfing. Für den Kroaten Tomislav Perko ist es die beste Möglichkeit, günstig unterzukommen. Er reist seit Jahren mit sehr wenig Geld um die Welt und teilt seine besten Tipps in Büchern und auf Veranstaltungen.

Wer sich das Geld für Busfahrten, Taxis oder gar Inlandsflüge sparen möchte, der trampt. «Für das Trampen benötigt man Zeit, aber es funktioniert», sagt Perko.

Und wie versorgen sich reisende Sparfüchse? Frühstück erhält Perko manchmal von seinem Gastgeber. Bietet dieser nichts an, wird etwas Günstiges im Supermarkt gekauft und in der Unterkunft gekocht. Kostenlose Ausflüge und Aktivitäten vor Ort sind oft ebenfalls mit Hilfe des Gastgebers möglich - denn der bietet nicht selten eine Sightseeing-Tour an, kostenlos versteht sich.

Doch ist es nicht egoistisch, auf Kosten anderer zu reisen, die zum Beispiel ihre Wohnung zur Verfügung stellen? Nicht unbedingt, zumindest nicht beim Couchsurfen. «Es ist nicht notwendig, dass Couchsurfer ihren Gastgebern im Gegenzug zur Übernachtung etwas geben», sagt Allison Shea, Marketingdirektorin bei dem Unternehmen. «Allerdings wird erwartet, das Couchsurfer die Bleibe so oder gar besser hinterlassen, als sie sie vorgefunden haben.» Reisende könnten außerdem Geschenke aus dem Heimatland mitbringen und mal ein Bier ausgeben. Man revanchiert sich mit kleinen Aufmerksamkeiten.

Die meisten Gastgeber, die Fremde umsonst bei sich aufnehmen, haben keine finanziellen Motive. «Einige Gastgeber nehmen Reisende auf, um eine neue Sprache mit Hilfe von Muttersprachlern zu lernen», sagt Shea. «Familien wollen ihren Kindern neue Kulturen und eine Toleranz gegenüber verschiedenen Lebensweisen lehren.» Neugier und kultureller Austausch stehen im Vordergrund.