In der Lüneburger Heide kann man als „Bürgerwissenschaftler“ an der offiziellen Wolfsforschung teilnehmen.

„Und jetzt heult einmal alle zusammen!“, sagt Tierhüterin Imke Mohr. „Mal sehen, ob sie antworten.“ Ihre Zuhörer schauen sie erst erstaunt an, doch dann stimmen sie ein lautes Jaulen an – so, wie Wölfe in der Fantasie der Menschen eben klingen. Die echten Wölfe dösen derweil hinterm Zaun des Wolfcenters Dörverden in weichen Sandkuhlen und sind zunächst gar nicht beeindruckt. Doch dann recken sie die Schnauzen in die Luft und schließen sich dem Geheul der Menschen an – ein wilder, archaischer Klang und ein Gänsehautmoment für die Hobby-Forscher. Naturfreunde aus aller Welt sind im vergangenen Sommer nach Niedersachsen gereist, um an der ersten offiziellen Wolfsexpedition von „Bürgerwissenschaftlern“ teilzunehmen. Ihre Funde, Beobachtungen und Ergebnisse fließen ins offizielle Wolfsmonitoring in Niedersachsen mit ein.

Zum Beispiel Yvette aus Texas, Major bei der US-Armee, die von einem Job mit Tieren träumt. Die IT-Beraterin Abilasha aus Indien will in den Ferien etwas Sinnvolles tun. Und Michael hat seinen Job als Controller in Stuttgart gekündigt, weil er in der Natur arbeiten will. An den ersten beiden Tagen erhalten sie einen Crashkurs. Sie lernen, mit GPS-Gerät und Walkie-Talkie umzugehen. Sie erfahren, wie man Wolfs- und Hundespuren unterscheidet, wie man einen Fund dokumentiert und DNA-Proben nimmt – für die Wissenschaft zählen nur eindeutige Fakten.

Die Suche nach Spuren erfordert viel Geduld

Alle brennen vor Ungeduld, als es endlich ins Feld geht. Nebel hängt über der Heide, Regentropfen funkeln im Gras. Die Jungforscher folgen dem breiten Forstweg, die Augen auf den Boden geheftet. Plötzlich eine aufgeregte Stimme: „Eine Spur, eine Spur!“ Alle laufen zusammen, doch Peter Schütte, der Expeditionsleiter des Veranstalters Biosphere Expeditions, gibt Entwarnung: „Die Abdrücke sind zu klein. Das kann kein Wolf gewesen sein.“ Enttäuschte Blicke. Fünfhundert Meter weiter der nächste Fund: ein Haufen verwitterter Losung, mit Haaren darin und kleinen Knochenstücken. War hier ein Wolf unterwegs? Schütte kniet sich hin, hält die Nase über den Haufen – und zuckt zurück. Die Augen seiner Begleiter leuchten: „Der Geruch von Wolfskot zieht Dir die Schuhe aus, es gibt nichts Brutaleres“, hatte der Expeditionsleiter am Vortag erklärt.

Kothaufen werden gemessen und eingepackt

Jetzt sind alle gefordert: Nina lässt den Stift über die Checkliste flitzen, die zu jedem Fund angelegt wird, James misst den Haufen mit einem Zollstock und Abilasha packt Plastikhandschuhe und einen Becher mit Ethanol aus: Nur eine DNA-Probe liefert den endgültigen Beweis. „Ich glaube, ich kann das nicht“, sagt sie, doch dann packt sie beherzt eine Probe und füllt sie in den Becher.