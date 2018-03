Wer mehr über die Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 1960er Jahre erfahren will, findet im Center for Civil and Human Rights mitten in Atlanta eine gut gemachte Ausstellung. Das Museum zeigt unter anderem historische Filmaufnahmen, die vermitteln, mit welchen Argumenten die Befürworter der Segregation einst geglaubt haben, dieses Modell einer Gesellschaft mit einer Trennung nach Hautfarben behalten zu können.

Station 2: MONTGOMERY, ALABAMA (per Auto von Atlanta: zwei Stunden und 20 Minuten über den Interstate-Highway I-85, 260 Kilometer) Rosa Parks hieß die Frau, die sich 1955 in der Hauptstadt Alabamas weigerte, im Bus ihren Platz für weiße Fahrgäste freizugeben und deshalb verhaftet wurde - der Auslöser für den Montgomery-Busboykott der Schwarzen, der 381 Tage dauerte und mit dem Ende der Segregation in den Bussen per Gerichtsbeschluss endete. Einer der Organisatoren dieses gewaltfreien Widerstand, war Martin Luther King, der 1954 in Montgomery seine erste Pastorenstelle angetreten hatte. MLK's Kirche war die heutige Dexter King Memorial Church. Gerne zeigt Führerin Wanda Howard Battle Kings Schreibtisch aus den 1950er Jahren und das Pult, an dem er Predigten hielt. Später bittet sie die Besucher, sich die Hände zu reichen und mit ihr im Mittelgang der Kirche einen Kreis zu bilden. Für jeden Gast spricht Wanda ein Gebet. Anschließend singen alle gemeinsam «We shall overcome», die Hymne der US-Bürgerrechtsbewegung. «So endet jede Tour hier», erzählt Wanda. Die Kirche gehört zum Anfang 2018 ins Leben gerufenen US Civil Rights Trail, einem Verbund von Schauplätzen der Bürgerrechtsbewegung. Unter dem Motto «Was hier geschah, hat die Welt verändert» führt er zu gut 110 Orten in 14 US-Bundesstaaten und in Washington. Ziel sei es, Reisenden «zu zeigen, was sich an einzelnen Orten ereignet hat und sie herausfinden zu lassen, wie diese Erfolge den Menschen anderswo Mut gemacht haben», erläutert Alabamas Tourismusdirektor Lee Sentell. Kein US-Staat ist beim US Civil Rights Trail so stark vertreten wie Alabama, allein in Montgomery sind es zehn Erinnerungsstätten. Für Rosa Parks gibt es ein eigenes Museum, und im «Civil Rights Memorial Center» wird der mindestens 41 Menschen gedacht, die im Kampf für die Bürgerrechte starben - einer von ihnen war Martin Luther King.

Station 3: BIRMINGHAM, ALABAMA (per Auto von Montgomery: eine Stunde und 30 Minuten über den Interstate-Highway I-65, 150 Kilometer) Alabamas größtes Ballungszentrum kannte lange Zeit besonders harte Segregationsgesetze: «Die Stadtregierung hatte jede kleine Einzelheit des Alltags detailliert geregelt», erzählt Barry McNealy, der Gäste durch das Birmingham Civil Rights Institute (CRI) führt. Es ist ein weiteres beeindruckendes Museum zur Geschichte der Bürgerrechtsbewegung. Noch 1950 wurde zum Beispiel das gemeinsame Baseball-, Basketball- und Footballspielen von Schwarzen und Weißen in der Stadt verboten. Obwohl sie fast 40 Prozent der Bevölkerung stellten, durften Dunkelhäutige im Jahr 1940 nur auf 11 Prozent der Stadtfläche leben, dicht an dicht und mit schlechterer Infrastruktur. 50 rassistisch motivierte Bombenanschläge auf schwarze Einrichtungen von 1945 bis 1962 brachten der Stadt zeitweise den Spitznamen «Bombingham» ein. Am 12. April 1963 wurde Martin Luther King während eines Protestmarsches durch Birmingham festgenommen. Wenige Wochen später demonstrierten dann Tausende Schüler auf Straßen und Plätzen gegen die Segregation. Die lokale Polizei unter Kommando von Commissioner Eugene «Bull» Connor reagierte brutal. Sie setzte unter Hochdruck stehende Feuerwehrschläuche und scharfe Schäferhunde gegen Teenager ein. Filmaufnahmen davon sorgten weltweit erst für Entsetzen und dann für größere politische Unterstützung für die Bürgerrechtsbewegung. Mehrere Denkmäler im Kelly Ingram Park erinnern heute an diese Zeit, auch für MLK steht dort eine Statue. Sie blickt quer über die Straße zur 16th Street Baptist Church, wo am 15. September 1963 an der Außenwand eine Bombe explodierte und im Keller vier junge Mädchen tötete. Die Uhr, die durch die Detonation um 10.22 Uhr stehenblieb, ist heute in einer Ausstellung in dem Backsteingebäude zu sehen. Station 4: MEMPHIS, TENNESSEE (per Auto von Birmingham: drei Stunden und 40 Minuten über den Interstate-Highway I-22, 390 Kilometer) Der letzte Stopp auf der Reise. Martin Luther King kam 1968 in der Stadt am Mississippi, um einen Müllmännerstreik zu unterstützen. «I am a Man», stand bei den Märschen auf den Plakaten der Arbeiter. Das sollte zugleich heißen: «I'm not a boy», denn als Boys - also als Jungs oder Laufburschen - wurden dunkelhäutige Männer damals oft abwertend bezeichnet. Das Streikhauptquartier, die Methodistenkirche Clayborn Temple, wird nach rund 20 Jahren Leerstand gerade aufwendig renoviert.