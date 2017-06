Berlin (dpa/tmn) - Schon in Deutschland ist es nicht so einfach, den Überblick über die Feiertage zu behalten - im Süden gibt es deutlich mehr als im Norden, aber nicht mal in Bayern haben alle Regionen alle Feiertage. Im Ausland ist das oft noch komplizierter.

- Österreich: In unserem Nachbarland sieht es ähnlich aus wie in den katholischen Bundesländern in Deutschland: Ostern und Weihnachten sowie Neujahr und die Heiligen Drei Könige (6. Januar) sind in Österreich Feiertage, Karfreitag allerdings nicht. Im Frühjahr bleiben am 1. Mai, an Christi Himmelfahrt, an Pfingstmontag und Fronleichnam die Geschäfte zu. Am 15. August ist Mariä Himmelfahrt, am 1. November Allerheiligen - das sind ebenfalls landesweite Feiertage. Der Nationalfeiertag fällt jedes Jahr auf den 26. Oktober. Ein kurioser Feiertag ist der 8. Dezember, Mariä Empfängnis: Das ist ein gesetzlicher Feiertag, die Geschäfte haben jedoch offen. «Das ist für die meisten Österreicher der Weihnachts-Shopping-Tag schlechthin», sagt Claudia Marte, Sprecherin von Österreich Werbung.

- Schweiz: In der Schweiz ist die Anzahl der landesweiten gesetzlichen Feiertage hingegen übersichtlich - ein Fest aber feiern alle Schweizer sicher: den Nationalfeiertag am 1. August. Der Tag wird seit 1891 begangen - 600 Jahre nach der Gründung der Eidgenossenschaft. Gefeiert wird laut Alexa Chessex von Schweiz Tourismus überwiegend in den Gemeinden, auf dem Rütli am Vierwaldstättersee gibt es eine offizielle Feier. Die einzigen weiteren landesweiten Feiertage sind der erste Weihnachtsfeiertag und Neujahr sowie die Auffahrt, wie Christi Himmelfahrt (39 Tage nach Ostersonntag) in der Schweiz heißt. Die einzelnen Kantone haben noch verschiedene andere Feiertage.

- Liechtenstein: In Liechtenstein gibt es zahlreiche Feiertage. Vor allem katholische werden noch begangen, die in anderen Ländern bereits abgeschafft wurden. Highlight ist der 15. August, der Staatsfeiertag Liechtensteins, sagt Joël Grandchamp von Liechtenstein Tourismus. «An diesem Tag gibt es einen Empfang und Apéro auf Schloss Vaduz bei der Fürstenfamilie, zu dem jeweils das ganze Land eingeladen ist.»

- Niederlande: Auch in anderen Monarchien Europas gibt es einen Königstag - wie etwa in den Niederlanden am 27. April. Dann steht das Land Kopf, überall wird gefeiert, möglichst in «oranje».

- Islamische Länder: Wer während des Fastenmonats Ramadan in ein islamisches Land fährt, sollte sich auf einige Einschränkungen einstellen. Während in den Vereinigten Arabischen Emiraten öffentliches Essen, Trinken und Rauchen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auch für Nichtmuslime bei Strafe verboten ist, handhaben andere Länder die Vorschriften nicht so streng. Dennoch sollten Touristen nach Auskunft des Auswärtigen Amts damit rechnen, dass Restaurants außerhalb der Hotels tagsüber geschlossen sind und öffentliche Einrichtungen ihre Öffnungszeiten verkürzen.