Mit der Fähre von DFDS Seaways lässt sich über Nacht von Ijmuiden nach Newcastle reisen. Eine sehenswerte britische Stadt.

Beim Frühstück ist England schon zu sehen. Das Fährschiff Princess Seaways von DFDS fährt in großer Entfernung die Ostküste von England hinauf und steuert die Einfahrt nach Newcastle upon Tyne in einem großen Bogen an. Sanft gewellte Hügellandschaft zeigt sich da von England, hin und wieder Ortschaften, und um kurz nach 8 Uhr ist die Großstadt Middlesbrough zu erspähen. Gegen 9.40 Uhr erreicht die Fähre die langen Piers vor Tynemouth und South Shields, den beiden Städten an der Mündung des Tynes. Damit beginnt die Einfahrt nach Newcastle. Kurz darauf legt das Schiff im Fährhafen noch außerhalb von Newcastle an. Die Shuttlebusse für die Fahrt in die Innenstadt stehen schon bereit.

Die Fährfahrt als Mini-Kreuzfahrt nutzen

Die Fähre ist am Tag zuvor am frühen Abend in IJmuiden bei Amsterdam losgefahren. Viele Passagiere nehmen die Fähre, um mit ihrem Auto über Nacht nach Newcastle zu reisen und von da aus weiter nach Schottland zu fahren. Denn von dort bis zur schottischen Grenze sind es nur noch rund 80 Kilometer. Doch auch als kleine Seereise und Städtetour nach Newcastle und somit als Minikreuzfahrt lässt sich die Fährfahrt gut nutzen. Wer die Kurzversion bucht, geht morgens um kurz nach 10 Uhr von Bord, besichtigt die Stadt im Schnelldurchlauf und fährt um 18 Uhr wieder zurück. Um mehr Zeit für die Stadt zu haben, kann die Fährfahrt auch um eine oder mehrere Hotelübernachtungen in Newcastle verlängert werden. Und das lohnt sich, denn in der Stadt gibt es viel zu sehen.

Wie der Name Newcastle upon Tyne schon verrät, liegt die Stadt auf einem Berg und zieht sich bis zum Fluss hinunter. Wer über die Quayside, die Promenade am Fluss, spaziert, wird als erstes über die vielen Brücken der Stadt staunen. Sieben Brücken sind es, die sich auf einer Strecke von nur drei Kilometern in Newcastle über den Tyne spannen und hinüber zur Nachbarstadt Gateshead führen. Ein Wahrzeichen der Stadt bildet vor allem die Tyne Brücke im klassischen Industriestil mit einem großen Fachwerkbogen aus Stahl. Sie stammt aus dem Jahr 1928 und bildet eine markante Erscheinung.

Die siebte Brücke ist eine moderne Ergänzung

Der große Clou ist aber die Ergänzung der bisherigen sechs Brücken um eine moderne Variante im Jahr 2001. Die für ihre kühne Architektur preisgekrönte Gateshead Millennium Bridge spannt sich ein paar Meter weiter mit zwei schlanken weißen Bögen elegant über den Fluss. Die Kippbrücke gilt als weltweit erste ihrer Art. Sie kann um die Längsachse rotiert und dadurch zur Seite geneigt werden. Beide Bögen stehen dann seitlich in die Höhe, und so können Schiffe darunter durchfahren. Die Brücke ermöglicht Fußgängern und Radfahrern die fast ebenerdige Überquerung des Flusses und verbindet damit die Quayside von Newcastle mit dem Museum The Baltic und der Konzerthalle The Sage auf der Seite der Nachbarstadt Gateshead.