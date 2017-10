Bad Gastein lockt in seinen Badesee, aus dem man sogar trinken kann.

Österreichs Kaiser Franz Josef und der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck wussten es schon immer: Bad Gastein, am Fuß der Hohen Tauern gelegen, ist ein idealer Kur- und Erholungsort. Warmes Thermalwasser, frische Bergluft, mondäne Hotels – man sprach bis in die 1930er-Jahre vom „Monte Carlo der Alpen“.

Das änderte sich schlagartig im Winter 1958. Bad Gastein wurde Austragungsort der Alpinen Ski-Weltmeisterschaften, und das junge Medium Fernsehen übertrug live die sensationellen Erfolge des Österreichers Toni Sailer: Drei Mal Gold, ein Mal Silber für den „Schwarzen Blitz aus Kitz(bühel)“. Aus dem Gasteiner Tal war auf einen Schlag ein Zwei-Saisons-Urlaubsziel geworden – Sommerfrische und Wintersport.

Inzwischen umfasst der Sammelbegriff „Gasteiner Tal“ drei, wenn man will sogar vier Örtlichkeiten: Das immer noch malerisch am Graukogel aufragende Bad Gastein, das quirlige Bad Dorfgastein mit seinen ausgedehnten Spazierwegen und dem Kurpark, das bodenständige, familiäre Dorfgastein, und das 1980 etablierte Winter-Ziel Sportgastein.

Seit diesem Sommer besitzt das Gasteiner Tal einen neuen Hotspot: Auf dem Gelände der Alpentherme in Bad Hofgastein, wurde im Juni ein großer künstlich angelegter Badesee in Betrieb genommen: 1400 Quadratmeter Oberfläche, mit 50-Meter-Bahnen für Schwimmer und Stand-Up-Paddler, ringsum eingerahmt vom atemberaubenden Panorama der Gasteiner Berge: Graukogel (2492 Meter), Stubnerkogel (2246 Meter), Hirschinger (2119 Meter) und Gamskarkogel (2467 Meter).

Das Wasser wird nicht mit Chlor versetzt

Das Einmalige: Der große See ist mit reinem, warmem Thermalwasser gefüllt. Mit Wasser, dem kein Gramm Chlor zugeführt wird. Es wird vielmehr in einer biologischen Filteranlage permanent sauber gehalten. Und jeden Tag mit 150 Kubikmetern frischem Thermalwasser nachgefüllt. „Das Wasser aus dem Bad sickert durch feines Natur-Granulat. Wir können nachweisen, dass keine Mikroorganismen im See sind“, versichert der Geschäftsführer der Alpentherme, Klaus Lemmerer.

„Eigentlich“, sagt Lemmerer, „ist laut Badehygieneverordnung das Heizen von Natur-Badeteichen nicht erlaubt.“ In Hofgastein werden nun in einem Pilotprojekt Daten gesammelt mit dem Ziel, das neuartige Filtersystem landesweit zuzulassen. Klaus Lemmerer ist überzeugt von der Qualität seines Wassers: „Ich trinke es ohne Bedenken.“

Drei Rutschen und ein Wettkampfbecken

Das Wasser kommt, wie auch das Thermalwasser in öffentlichen Indoor-Badebecken, in Therapiezentren und Hotel-Pools, aus dem Graukogel, dem Hausberg des Gasteiner Tals. Mit 48 Grad Celsius tritt das edle Nass aus 17 Quellen aus – edel, weil es sanft dosiertes Radongas enthält. Unter ärztlicher Aufsicht werden in Gastein mit Radon-Anwendungen Beschwerden des Bewegungsapparates, der Atemwege und der Haut gelindert.