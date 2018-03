Berlin (dpa/tmn) - Mecklenburg-Vorpommern ist 2018 das Partnerland der Reisemesse ITB (7. bis 11. März) in Berlin. Ohnehin liegt Urlaub in Deutschland hoch im Kurs. Viele Regionen und Reiseziele sind dabei weithin bekannt. Hier 16 Geheimtipps für eine Reise.

Brandenburg: Uckerseen

Mehr als 3000 Seen gibt es in Brandenburg. Der Unteruckersee bei Prenzlau ist mit sieben Kilometern Länge einer der größten. Mit dem Oberucker- und dem Potzlower See bildet er eine Art Seen-Trio. Unter- und Oberuckersee sind durch den Ucker-Kanal verbunden. Per Boot durchquert man hier eines der größten zusammenhängenden Schilfgebiete Deutschlands. Die Seen lassen sich besonders gut erkunden per Kanu und in einer Kombination aus Fahrradtour und dem Fahrgastschiff «Onkel Albert», das in Warnitz ablegt.

Baden-Württemberg: Oberlauf der Donau

Die Donau als zweitlängsten europäischen Strom kennt fast jeder. Doch wahrscheinlich die wenigsten kennen die wilde Seite des Flusses in Baden-Württemberg. Von der Quellregion im Schwarzwald bahnt sich der junge Flussseinen Weg am Südrand der Schwäbischen Alb entlang, wo sich das Donautal mit hoch aufragenden Kalkfelsen und dem schmalen Flussbett bildete. Spannend für Urlauber kann auch die Suche nach den Anfängen des Flusses sein. «Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg», sagt der Volksmund. Doch auch die Bregquelle bei Furtwangen und die Quelle des Donaubachs in Donaueschingen werden als Anfänge des Flusses diskutiert. Interessant ist auch ein Naturphänomen einige Kilometer weiter: die Donauversickerung bei Tuttlingen. An etwa 150 Tagen im Jahr versinkt hier die Donau komplett im Flussbett und gelangt über ein unterirdisches Karstwassersystem in den sogenannten Aachtopf.

Bayern: Käse aus Gunzesried

Ein ganzes Dorf macht Käse - so lässt sich vielleicht am besten die Sennerei Gunzesried in der Nähe von Sonthofen beschreiben. Seit 1892 wird in der nach Angaben von Bayern Tourismus ältesten Sennerei des Freistaats Käse produziert. Sie befindet sich als Genossenschaft im Besitz der örtlichen Bauern. In der Sennerei gibt es einen kleinen Verkaufsbereich und einige Tische, an denen verschiedene Käsesorten bei einer Brotzeit direkt verzehrt werden können. Auch bei einer kleinen Wanderung ist die Sennerei ein guter Stopp. Der Weg führt von Gunzesried aus an der Senn-Alpe vorbei über einen kleinen Höhenweg wieder zurück zur Sennerei im Dorf.