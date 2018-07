Auf touristischer Spurensuche in zwei Ländern, die einmal eins sein sollten.

Dieses Jubiläum hat es in sich. Am 28. Oktober 1918, nach dem Zerfall der Monarchie Österreich-Ungarn, wurde im Gemeindehaus zu Prag die Tschechoslowakische Republik ausgerufen. Die hatte schmerzhafte Jahre zu erdulden, hat sich in jüngster Vergangenheit freiwillig in zwei gleichwertige EU-Staaten geteilt und gedenkt der Ersten Republik gemeinsam und dennoch individuell. Eine touristische Spurensuche beginnt an der Grenze. Keine Ausweiskontrolle, die Tschechische Republik und die Slowakei sind Schengen-Staaten. Aber die Sprachen: beide slawisch, miteinander verwandt, aber unterschiedlich. Und dann die Währung: Kronen in Tschechien und Euro in der Slowakei.

Reisende aus aller Welt bevölkern die Gassen der vom Krieg verschonten Metropole. Ein buntes Gewimmel auf der Karlsbrücke und auf dem Burgberg Hradschin, auf dem 1618 mit dem „Prager Fenstersturz“ der Dreißigjährige Krieg begann. Überhaupt haben Jahreszahlen mit einer 8 am Ende Hochkonjunktur. 1938 läutete das Münchner Abkommen das folgenreiche Ende der Republik ein, 1948 wurde das Land dem kommunistischen Ostblock einverleibt, und 1968 beendeten russische Panzer den „Prager Frühling“.

Im wunderschönen Jugendstil-Gemeindehaus stehen Werke der großen tschechischen Musiker auf dem Konzertplan der Prager Sinfoniker: etwa Smetanas „Mein Vaterland“ und Dvoraks „Aus der neuen Welt“. David Mareczek, Direktor der Tschechischen Philharmonie, ist stolz, ausschließlich Tschechen im 125-köpfigen Orchester zu haben: „Das bringt den Sound nah ans Original.“ Chefdirigent ist Semyon Bychkov, ein Amerikaner, in St. Petersburg geboren.

Die Glocken läuten um 11 Uhr

Wer Prags Innenstadt zu kennen glaubt, dem sei empfohlen, seine Schritte in die vielen Durchgänge und Passagen zu lenken. Da lässt sich auf den zweiten Blick Erstaunliches entdecken: zum Beispiel vom Wenzelsplatz aus, in der Passage des Lucerna-Kinos, eine lebensgroße Nachbildung des heiligen Wenzel auf dem Bauch seines toten Pferdes. Pure Ironie, aber gekonnt.

Zur zweiten Station, in die fast sieben Jahrhunderte habsburgische Stadt Brünn (Brno), gelangt man in zwei Stunden bequemer Zugfahrt. Brünn ist ruhiger als Prag, luftiger angelegt – und in Brünn ticken die Uhren anders. Im Dreißigjährigen Krieg, so die Sage, hatte der schwedische Feldherr Lennart Torstensson beim Vormarsch auf Wien die Stadt belagert. Ein pfiffiger Brünner hatte ihn belauscht: Wenn die Stadt bis Mittag nicht gefallen sei, wollten die Schweden weiterziehen. Daraufhin läuteten die Brünner schon um 11 Uhr die Glocken von Sankt Peter und Paul, und die Schweden machten einen Bogen um Brünn. Die Glocken läuten bis heute um 11 Uhr zu Mittag.