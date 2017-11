Auszeit vom Alltag gefällig? Dann geben Sie bis zum 12. November ein Gebot auf Ihre Traumreise oder Veranstaltung ab. So geht’s:

Am 3. November ist die große WZ plus-Reiseauktion der Verlage Westdeutsche Zeitung, Remscheider General-Anzeiger und Solinger Tageblatt mit hochwertigen Kreuzfahrten, erholsamen Kurz- und Wellnessreise, aufregenden Aktivurlauben, vielfältigen Familienaufenthalten und Tickets für Veranstaltungen und Events in Ihrer Nähe gestartet. Diese können Sie auf https://reiseauktion.wz-plus.de bis zu 50 Prozent günstiger im Vergleich zum Originalpreis ersteigern oder per „Sofortkauf“ erwerben. Sind Sie der Höchstbietender? Das erfahren Sie am 12. November ab 18 Uhr, dann enden alle Auktionsangebote.

Mitmachen ist ganz einfach und lohnt sich!

Während der Auktion können Sie ein Gebot abgeben oder die Angebote sogar per „Sofortkauf“ erwerben. Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich als Bieter einmalig kostenlos registrieren. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung. Nach einem Klick auf den Bestätigungslink können Sie sich mit Ihren persönlichen Daten einloggen.

Sind Sie bereits bei Auktionen der Westdeutschen Zeitung als Nutzer registriert, können Sie sich ab sofort wieder mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort einloggen.

Sie können Ihr Passwort ganz einfach mit einem Klick auf „Passwort vergessen?“ zurücksetzen, indem Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse angeben und auf „Passwort zurücksetzen“ klicken. Sie erhalten anschließend eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich ein neues Passwort vergeben können. Bitte beachten Sie, dass dieser Link nach 24 Stunden automatisch verfällt.

Um auf ein Angebot bieten zu können, müssen Sie mit Ihren Zugangsdaten eingeloggt sein. Sie legen anschließend Ihr Höchstgebot fest und geben es ein. Überlegen Sie sich Ihr geheimes Höchstgebot gut, denn Sie können ein einmal abgegebenes Gebot im Nachhinein nicht mehr verändern. Eine neutrale Bieter-Software bietet stellvertretend für Sie bis zu dem von Ihnen festgelegten Höchstpreis mit. Wenn Sie am Ende der Auktion den Höchstpreis geboten haben, erhalten Sie den Zuschlag. Sollten Sie den Zuschlag auf ein oder mehrere Angebote bekommen, erhalten Sie nach erfolgter Zahlung ein Zertifikat, das Sie berechtigt, die Reise anzutreten. Bitte beachten Sie, dass Sie Angebote nur per „Sofortkauf“ erwerben können, solange das Angebot noch kein Gebot hat.

Auch auf viele Veranstaltungen bieten

Tanz der Vampire, Frozen, Rocky, König der Löwen, Falco, Elisabeth, Das Phantom der Oper, Mamma Mia, Aladdin und viele weitere Musicalhits können Sie erleben, wenn Sie bei der großen WZ-Auktion für „Die Nacht der Musicals“ mitsteigern. Seit mehr als 20 Jahren lockt „Die Nacht der Musicals“ mit einem immer neuen und abwechslungsreichen Programm die Zuschauer in Hallen und Theatersäle in ganz Deutschland, Österreich, Dänemark und der Schweiz. Weit über eine Millionen Besucher kamen bereits in den musikalischen Genuss der bekanntesten und beliebtesten Lieder aus den erfolgreichsten Musicalproduktionen der Welt. Mehr als zwei Stunden lang präsentieren gefeierte Stars der Originalproduktionen einen Querschnitt durch die faszinierende Musicalwelt. Von gefühlvollen Balladen bis hin zu schwungvollen Melodien ist bei dieser Gala alles vertreten.