Die Reederei PONANT bringt ihre Gäste so nah wie möglich an die unberührte Natur und kreuzt mit ihren kleinen Schiffen abseits der bekannten Seewege. Bei Polarexpeditionen können die Passagiere nicht nur die atemberaubende Landschaft bestaunen, sondern sie lernen auch die lokale Bevölkerung und deren Traditionen kennen.

Wer zu einer Expeditionskreuzfahrt an Bord der PONANT-Flotte geht, erlebt die Essenz des Reisens mit einer Reederei, die seit bald dreißig Jahren ihrer Leidenschaft für außergewöhnliche Routen Rechnung trägt. Kleine Schiffe mit Yachtcharakter ermöglichen es den Passagieren, in abgelegene Regionen abseits der Zivilisation zu gelangen. Landgänge und Zodiac-Ausflüge, exklusive Touren in schwer erreichbare Gebiete sowie die Möglichkeit, sich mit erfahrenen Naturführern und Expeditionsleitern persönlich auszutauschen, kennzeichnen diese einmaligen Reisen mit PONANT.

Unterwegs in den Polarregionen entdecken die Gäste geheimnisvolle Naturreservate mit Eisbären, Pinguinkolonien und Albatrossen und genießen Momente vollkommener Stille. In der Arktis erleben sie zudem die Kultur der lokalen Bevölkerung hautnah. Die Inuit in Grönland und die Aleuten in Alaska leben im Einklang mit der Natur, sie ernähren sich von der Jagd und der Fischerei. Die Einheimischen geben gern Einblicke in ihren Alltag und ihre Traditionen. Erlebnisse wie diese sind es, die die Reisen mit PONANT so authentisch machen.

An Bord bieten die Kreuzfahrtyachten von PONANT höchsten Komfort gepaart mit französischem Flair – angefangen bei der Gastronomie über den Service bis hin zum Innendesign. Durch den persönlichen Kontakt zur Crew und zu den mitreisenden Naturführern entsteht schnell das Gefühl, auf der eigenen Yacht unterwegs zu sein. Das gesamte Personal spricht Englisch und Französisch. Bei den Expeditionskreuzfahrten reist aber auch immer mindestens ein deutschsprachiger Lektor mit.

Expeditionen in die Arktis finden von Juni bis September, in die Antarktis von November bis Februar statt. Reisen für 2018 und 2019 können bereits gebucht werden. Informationen und Buchung im Reisebüro, beim Deutschland-Büro der Reederei in Hamburg unter der Telefonnummer +49 40 80 80 93 143 oder im Internet unter www.ponant.com.