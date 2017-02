Philadelphia (dpa/tmn) - In Philadelphia öffnet am 19. April das Museum of the American Revolution. Es beleuchtet die Geschichte des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges (1775-1783), in dem sich die 13 Kolonien von der britischen Kolonialmacht lossagten und die Vereinigten Staaten von Amerika gründeten.

Das neue Museum in der Altstadt zeigt unter anderem das Originalzelt, in dem George Washington während des Krieges sein Hauptquartier aufschlug, und die Zeitung, in der die Unabhängigkeitserklärung erstmals abgedruckt wurde. Das teilte das Fremdenverkehrsbüro von Philadelphia mit. Auch Exponate aus Deutschland sind zu sehen.

Das Museum hat täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Tickets gibt es ab 22. Februar auf www.amrevmuseum.org. Erwachsene zahlen 19 Dollar (18 Euro), Kinder ab sechs Jahren 12 Dollar (11 Euro). Die Eintrittskarten sind zwei Tage gültig.

Philadelphia liegt im US-Bundesstaat Pennsylvania und ist nach New York City die zweitgrößte Stadt an der Ostküste. In der Geschichte der USA spielte die Metropole eine große Rolle. So tagte dort 1774 der erste Kontinentalkongress und 1787 der Verfassungskonvent.