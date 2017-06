Hamburg (dpa/tmn) - Die Wassertemperaturen an den deutschen Küsten sind kurz nach dem meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni noch ziemlich frisch. Immerhin erreicht das Wasser der Ostsee inzwischen aber Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad.

An der Nordseeküste sind es 14 bis 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Am Mittelmeer können sich Urlauber über angenehmere Werte freuen: Im östlichen Mittelmeer liegen die Wassertemperaturen bei bis zu 24 Grad. An der Adria sind die Temperaturen im Vergleich zur Vorwoche um zwei Grad gestiegen - und liegen damit jetzt bei 21 bis 24 Grad.

Kühler bleibt dagegen der Atlantik: An den Küsten der Biskaya und rund um die Azoren erreicht das Wasser derzeit maximal 19 Grad, während an den Kanarischen Inseln 21 bis 22 Grad erreicht werden.

Wassertemperaturen in Deutschland: Nordseeküste 13-18 Ostseeküste 14-18 Helgoland 13 List/Sylt 16 Norderney 17 Fehmarn 17 Rügen 14-18 Usedom 15-18 Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 17-19 Algarve-Küste 20-21 Azoren 17-19 Kanarische Inseln 21-22 Französische Mittelmeerküste 21-22 Östliches Mittelmeer 22-24 Westliches Mittelmeer 20-23 Adria 21-24 Schwarzes Meer 19-21 Madeira 21 Ägäis 20-22 Zypern 23 Antalya 23 Korfu 22 Tunis 21 Mallorca 22 Valencia 23 Biarritz 19 Rimini 22 Las Palmas 21