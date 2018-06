Maskat (dpa/tmn) - Der Oman führt das Kurzzeit-Visum für maximal zehn Tage Aufenthalt im Land wieder ein. Das melden örtliche Medien, wie das Branchenportal «travel one» berichtet.

Die omanische Regierung hatte das günstige Visum für zehn Tage im April 2017 abgeschafft. Danach bekamen Reisende nur noch ein Visum für 30 Tage, das 20 Omanische Rial (rund 45 Euro) kostet.

Deutsche Reisende müssen für den Oman seit März vor der Abreise ein elektronisches Visum beantragen. Die Erteilung eines Touristenvisums bei Einreise sei «im Ausnahmefall» weiterhin auch am Flughafen, an den Häfen und Grenzübergängen an Land möglich, schreibt das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für das Land. «Jedoch ist dann mit Wartezeiten zu rechnen.»