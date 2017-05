Hamburg (dpa/tmn) - Das Meer an den südeuropäischen Küsten wird wärmer. Vor Zypern und Antalya erreicht das Wasser die Marke von 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Das gilt ebenso für Teile der Ägäis.

Vielerorts bleibt das Badevergnügen im Mittelmeer aber noch etwas für Hartgesottene. An der Adria werden maximal 17 Grad gemessen, an Frankreichs Côte d'Azur höchstens 16 Grad. Da ist eine Erfrischung im Roten Meer in Ägypten bei 25 Grad deutlich verlockender. Wer es richtig warm haben möchte, dem bleibt nur der Flug in die Ferne - etwa nach Thailand oder Mexiko.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 13-15 Algarve-Küste 18 Azoren 16-17 Kanarische Inseln 21-22 Französische Mittelmeerküste 15-16 Östliches Mittelmeer 20-21 Westliches Mittelmeer 15-18 Adria 15-17 Schwarzes Meer 14-16 Madeira 20 Ägäis 18-20 Zypern 20 Antalya 20 Korfu 18 Tunis 18 Mallorca 18 Valencia 18 Biarritz 15 Rimini 16