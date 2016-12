Neue Kreuzfahrt-Routen «Norwegian Breakaway» fährt im Sommer 2018 ab Warnemünde

Miami (dpa/tmn) - Norwegian Cruise Line (NCL) ist 2018 mit zwei Kreuzfahrtschiffen ab Deutschland unterwegs. Die «Norwegian Breakaway» verlässt New York und bricht in der Sommersaison ab dem neuen Heimathafen Warnemünde zu neuntägigen Fahrten nach Skandinavien und Russland auf.

Das kündigte NCL an. Die Route ist auch ab oder bis Kopenhagen buchbar. Außerdem fährt die «Norwegian Jade» wieder ab Hamburg in nordische Gewässer. Insgesamt sind sieben Abfahrten im Juli und August 2018 geplant.

Im Mittelmeer fahren im Sommer 2018 drei NCL-Schiffe. Die «Norwegian Spirit» startet ab Civitavecchia bei Rom zu Zehn- und Elf-Tage-Routen etwa in Richtung westliches Mittelmeer und Adria. Die «Norwegian Star» sticht von Venedig aus in See und fährt durch die Adria und zu den griechischen Inseln. Und die «Norwegian Epic» legt wieder ab Barcelona und Civitavecchia zu siebentägigen Kreuzfahrten ab. Im Winter 2018/19 fährt das Schiff dann in zehn oder elf Tagen von Barcelona zu den Kanaren und nach Marokko, so NCL.

Die 2015 in Dienst gestellte «Norwegian Escape» fährt im Sommer 2018 von New York aus in Richtung Bermuda. Nach dem Saisonwechsel stehen dann Florida und die Bahamas im Programm. Im Winter 2018/19 fahren insgesamt sieben Kreuzfahrtschiffe von NCL in der Karibik.