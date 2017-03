Alkohol in Öffentlichkeit nicht generell verboten

Der Konsum alkoholischer Getränke auf öffentlichen Plätzen ist in Schweden nicht pauschal verboten - aber häufig untersagt. Das Bestimmungsrecht liegt bei der jeweiligen Kommune und ist uneinheitlich geregelt, wie das Auswärtige Amt in seinem Reisehinweis für Schweden betont. Um jedoch Schwierigkeiten zu vermeiden, sollten Reisende auf den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit generell verzichten, rät die Behörde.

Tschechien verbietet das Rauchen in Bars

In Tschechien dürfen Urlauber ab 31. Mai in Bars, Gaststätten und Restaurants nicht mehr rauchen. Dann tritt ein neues Nichtrauchergesetz in Kraft, wie das tschechische Fremdenverkehrsamt mitteilte. Es soll auch keine Ausnahmen für Eckkneipen oder in abgetrennten Räumen geben. Zudem sollen Zigaretten künftig nicht mehr an Automaten erhältlich sein.

Neues Besucherzentrum in Elvis Presleys Graceland

Elvis Presleys Wohnsitz Graceland in Memphis in den USA hat ein neues Besucherzentrum erhalten. Es ist fünfmal so groß wie das bisherige, teilt das Verkehrsbüro Memphis & Mississippi mit. Presleys Wohnhaus «Graceland Mansion» sei zwar unverändert so geblieben, wie der Rock'n'Roll-Musiker es bis zu seinem Tod 1977 genutzt hat. Das räumlich abgegrenzte Besucherzentrum mit Automobil- und Motorradmuseum, Ausstellungen über Elvis, seinen zwei Flugzeugen sowie Restaurants und Läden sei aber komplett durch Neubauten ersetzt worden. Außerdem gibt es nun neue geführte Touren mit Informationen auch in deutscher Sprache. Memphis liegt im US-Bundesstaat Tennessee.

Mehr als 300 000 Deutsche: Tourismusrekord in Südafrika

Neuer Rekord: Im vergangenen Jahr haben 311 832 deutsche Touristen Südafrika besucht. Das entspricht einem Plus von 21,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie South African Tourism mitteilte. Es seien die besten Besucherzahlen aus Deutschland in der Geschichte des Landes. Das wichtigste Motiv für eine Reise nach Südafrika sei die Natur - etwa die Garden Route, der Tafelberg in Kapstadt und der Krüger-Nationalpark. Außerdem war der Wechselkurs im vergangenen Jahr sehr gut. Durch die Ebola-Epidemie in Westafrika 2014 waren auch die Besucherzahlen im südlichen Afrika eingebrochen. Danach kamen die Touristen aber relativ schnell wieder zurück.

Warschau: Museen zu Marie Curie, Stadtgeschichte, Wodka

Ein neues und zwei wiedereröffnete Museen erwarten Touristen in diesem Jahr in Warschau. Das Historische Museum im Zentrum widmet sich der Stadtgeschichte und begrüßt ab Ende Mai nach rund vier Jahren Umbauarbeiten wieder Besucher, wie das Polnische Fremdenverkehrsamt mitteilt. Zum 150. Geburtstag der Naturwissenschaftlerin Marie Curie soll die Ausstellung in ihrem Geburtshaus in der Warschauer Neustadt wieder Gäste empfangen. Und bis Ende des Jahres soll das neue Wodka-Museum öffnen.