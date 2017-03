New York (dpa) - Das der TV-Serie «Golden Girls» gewidmete Café «Rue la Rue» in New York bereitet nun auch Speisen nach Rezepten aus der beliebten Sitcom zu.

Dazu gehörten die «16-Stunden-Lasagne» von Filmmutter Sophia (gespielt von der 2008 gestorbenen Estelle Getty) und der «Betty White Cake» getaufte Kuchen mit Kokosraspeln. Seit dieser Woche läuft das Café in Manhattan bis abends in Vollzeit, sagte Gründer Michael LaRue der Deutschen Presse-Agentur.

LaRue hatte zudem das Kochbuch der 2010 gestorbenen Rue McClanahan geerbt, mit der er eng befreundet war und die in der Serie Blanche spielt. Auch die darin vermerkten Rezepte vieler Prominenter, mit denen McClanahan in ihrer Karriere als Schauspielerin arbeitete, sollen im «Rue la Rue» bald auf der Karte stehen. Die Sitcom «Golden Girls» handelt von vier älteren Damen in einer Wohngemeinschaft und feierte in den 80er und 90er Jahren weltweit Erfolge.

Seit der Eröffnung im Januar seien selbst aus Deutschland Besucher gekommen, sagte LaRue - dabei liegt das Café im Stadtteil Washington Heights im hohen Norden Manhattans keineswegs auf der üblichen Route von Touristen. Den Erfolg führt LaRue auf die Serie selbst zurück: «Die Schreibe ist knackig, sie funktioniert noch.» Sie spiele auf ein Gefühl beim Altern an: «Man kann mit seinen Freunden alt werden und trotzdem Spaß haben, trotzdem intim sein.»

Die «Golden Girls» wurden im US-Fernsehen von 1985 bis 1992 ausgestrahlt. Der US-Streaming-Dienst Hulu hat sich die Streaming-Rechte gesichert, dort ist die Serie seit Februar zu sehen.