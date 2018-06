New York (dpa) - Auf dem Gelände einer ehemaligen Zuckerfabrik direkt am East River bekommt New York einen neuen Park. Der rund 24.000 Quadratmeter große «Domino Park» wurde nun offiziell eröffnet.

Auf dem Erholungsgebiet gibt es unter anderem Grünflächen, Sitzgelegenheiten, Spielplätze, einen Hunde-Auslauf, ein Volleyball-Feld und ein Restaurant - und das alles mit Blick auf die Skyline von Manhattan.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts hatte auf dem Gelände im Stadtteil Williamsburg in Brooklyn eine Zuckerfabrik gestanden, die zeitweise zu den größten Zucker verarbeitenden Werken der Welt gehörte. 2004 schloss die Fabrik. Das Hauptgebäude blieb stehen und wird derzeit zu einem Luxuswohnkomplex umgebaut, drumherum entstehen zahlreiche neue Wolkenkratzer.

Einige Teile aus der alten Fabrik sind in die Landschaftsarchitektur des Parks integriert, der vom selben Architekturbüro entworfen wurde wie die High Line - ein sehr beliebter Park auf einer ehemaligen Hochbahntrasse in Manhattan.