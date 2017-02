Weiterbildung in Gastronomie

Avignon (dpa/tmn) - In Avignon eröffnet im April in unmittelbarer Nähe zum Papstpalast das neue Weinzentrum Carré du Palais. Dort werden Workshops und Fortbildungen in acht Sprachen angeboten, teilt Atout France mit.

Und in der Weinbar können Touristen die Weine des Rhônetals genießen. Die Terrasse bietet Ausblick auf den Vorplatz des Palastes, der jedes Jahr 600 000 Besucher anlockt. Die Altstadt von Avignon samt gotischem Papstpalast ist Unesco-Weltkulturerbe. Avignon liegt in der Provence in Südfrankreich.