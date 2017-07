Neue Aussichtsplattformen am Wasserfall Vøringsfossen

Auf den 182 Meter hohen Wasserfall Vøringsfossen im Westen Norwegens bieten sich jetzt neue spektakuläre Ausblicke. In exponierter Lage wurden weitere Aussichtsplattformen eröffnet, wie Visit Norway mitteilte. Zugänglich sind sie auch für Rollstuhlfahrer und Menschen, die einen Rollator benutzen. Das Gelände um den Wasserfall soll in Zukunft weiter ausgebaut und besser für Touristen zugänglich gemacht werden. So ist zum Beispiel bis 2023 ein Fußweg durch die Schlucht geplant. Der Vøringsfossen fällt vom Ostrand des Hardangervidda-Plateaus ab und liegt unweit von Eidfjord am östlichsten Ausläufer des Hardangerfjords.

Museum von Cairns in Australien wieder geöffnet

Das Museum von Cairns im australischen Queensland ist nach mehr als zwei Jahren Renovierung wieder für Besucher geöffnet. Es informiert über die Geschichte der Region im Nordosten Australiens. Themen sind Ureinwohner, Regenwald, Zuckerrohrindustrie, Eisenbahnbau und das nahe gelegene Great Barrier Reef. Zudem gibt es wechselnde Ausstellungen, wie Tourism Queensland mitteilt. Der Eintritt kostet umgerechnet rund sechs Euro. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10.00 bis 16.00 Uhr. Cairns wurde 1876 gegründet und hat einen internationalen Flughafen.

Teneriffa startet mit kostenlosem WLAN in vier Gemeinden

Urlaubern auf der spanischen Insel Teneriffa steht in einigen Orten bald kostenloses WLAN zur Verfügung. Den Anfang machen in einem Pilotprojekt die Gemeinden Adeje, Arona, Puerto de la Cruz und Santiago del Teide, teilt die Tourismusvertretung der Kanareninsel mit. Innerhalb von 14 Monaten sollen in den Orten an 37 Stellen kostenlose Hotspots entstehen, unter anderem an Stränden.

ETI bietet Mallorca und Algarve jetzt auch im Winter an

Der Ägypten-Spezialist ETI hat Reisen nach Mallorca und an die Algarve erstmals auch im Winter im Programm. Der neue Katalog mit den Sonnenzielen ist jetzt erschienen, wie der Reiseveranstalter mitteilte. Neu sind auch Winterflüge nach Tunis und Monastir in Tunesien, was unter anderem die Transferzeiten zu den Hotels verkürze. Der Ägypten-Katalog war bereits erschienen.