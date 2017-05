Oberharz am Brocken (dpa/tmn) - Im Harz erwartet Urlauber eine neue spektakuläre Attraktion: Eine gewaltige Seilhängebrücke öffnet dort am Sonntag (7. Mai) neben der Rappbodetalsperre erstmals für Fußgänger. Das kündigten die Betreiber an.

Die genaue Länge soll erst am Eröffnungstag bekannt gegeben werden. Sicher ist: Die mit aktuell 439 Metern weltlängste Brücke ihrer Art im russischen Sotschi werde überboten und der Weltrekord in Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge gehen.

Das gesamte Bauwerk mit Namen Titan-RT ist 483 Meter lang. Die Brücke war in gut zehn Monaten Bauzeit entstanden. Von der Brücke können sich Abenteuerlustige auch per sogenanntem Pendelsprung etwa 70 Meter in die Tiefe stürzen und gesichert durchs Tal schwingen.