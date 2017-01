Hamburg, Wien, Schwerin Neue Reisetipps: Urlaubsmesse, Ostermärkte und Folkmusik

Urlaubsmesse Reisen Hamburg im Februar mit Caravan-Special

Vom 8. bis 12. Februar findet die Messe Reisen Hamburg statt. Mehr Ausstellungsfläche bekommt in diesem Jahr der Bereich rund um Caravans, Reisemobile, Zelt und Equipment, berichtet der Veranstalter. In einem abgedunkelten Hallenbereich auf dem Messegelände wird Ausrüstung für das «Camping by night» vorgestellt. Um das «Camping & Mee(h)r» dreht sich ein neuer Bereich: Hier können sich spezialisierte Reisende Vorschläge und Tipps zum Urlaub im mobilen Heim oder mit Zelt holen. Das Partnerland 2017 ist Spanien.

Mehrere Ostermärkte im April in Wien

Wien-Urlauber können Anfang April mehrere Ostermärkte besuchen. Im Schloss Schönbrunn beispielsweise sind vom 1. bis 17. April 60 Hütten aufgebaut, teilt Wientourismus mit. Neben Kunsthandwerk und Essen gibt es dort auch eine Osterhasen-Werkstatt für Kinder. Ein weiterer Ostermarkt steht vom 31. März bis 17. April auf der Freyung, einem Platz in der Wiener Innenstadt. Am 16. April steigt außerdem im Prater ein Osterfest.

Schlossfest und Folkmusik-Festival im Sommer in Schwerin

Zwischen April und September feiert Schwerin seinen «Kultur- und Gartensommer». Vom 28. bis 30. April findet in der Schweriner Innenstadt ein Straßenfestival mit Musik, verkleideten Gestalten, Kleinkunst und Theater statt, teilt der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern mit. Weitere Höhepunkte sind beispielsweise das historische Schlossfest vom 16. bis 18. Juni sowie das Windros Festival rund um Folkmusik mit Konzerten, Tanz und Workshops vom 8. bis 10. September. (Tel.: 0385/592 52 12).