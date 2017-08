Wiesbaden (dpa/tmn) - Der Kreuzfahrtschiff-Neubau «Norwegian Bliss» für Norwegian Cruise Line soll eine zweigeschossige Elektro-Kartbahn mit etwa 300 Metern Strecke bekommen. Nach Angaben der Reederei handelt es sich um die längste Kartbahn auf See.

Außerdem werden eine Freiluft-Arena für Spiele mit Laserpistolen (Laser Tag) sowie ein Wasserpark mit zwei mehrstöckigen Rutschen auf dem Schiff entstehen.

Die «Norwegian Bliss» mit Platz für 4000 Passagiere entsteht derzeit in der Meyer Werft in Papenburg, die Auslieferung an NCL ist für das Frühjahr 2018 geplant. Es ist das dritte Schiff der sogenannten Breakaway-Plus-Klasse und wird nach einer Premierensaison in Alaska in der Karibik und entlang der Mexikanischen Riviera unterwegs sein.