Schippern in 2232 Metern Höhe

Pitztal (dpa/tmn) - Auf einer Floßfahrt über den hochalpinen Rifflsee: So können Urlauber ab 15. Juni die Bergwelt des Pitztals genießen.

Die Ausflüge auf der schwimmenden Plattform für bis zu 60 Personen starten mittwochs und sonntags um 11.00 und 14.00 Uhr. Sie dauern anderthalb Stunden und kosten 20 Euro, ohne Berg- und Talfahrt mit der Rifflseebahn. Darüber informiert die Tourismusvertretung.

Im Juli und August stehen besondere Fahrten samt Frühstück, Barbecue oder Kaffee und Kuchen im Programm. Anmeldungen mindestens einen Tag vorher unter pitztal@tirolgletscher.com oder 0043/(0)5413/86288. Die Fahrten auf dem Floß werden in der Sommersaison bis 3. Oktober sowie vom 8. bis 15. Oktober angeboten.

Der Rifflsee liegt in einer Höhe von 2232 Metern und ist der größte See der Ötztaler Alpen. Er wird vom Kaunergrat überragt. In der Nähe liegt die Riffelseehütte des Deutschen Alpenvereins.