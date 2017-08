«Oh Yeah!» zu 100 Jahren Popmusik

Ob aus dem knarzenden Grammophon, dem ersten Walkman oder live von der Open Air-Bühne: Musik gehörte und gehört für die meisten Menschen zum Alltagsleben. Das Museum für Kommunikation in Frankfurt zeigt mit seiner neuen Ausstellung « Oh Yeah!» (17. August 2017 bis 25. Februar 2018) die Geschichte der Popmusik in Deutschland. Multimedial und mit vielen Klangbeispielen wird ein musikalischer Streifzug angeboten, der von den Wilden 20er-Jahren über Elvis- und Beatles-Aufruhr zur Neuen Deutschen Welle und der Musik der Gegenwart führt. Dabei zeigt Kurator Jan Christoph Greim auch die unterschiedliche Entwicklung der Popkultur in der Bundesrepublik und in der DDR bis zum Jahr des Mauerfalls - inklusive so gesamtdeutscher Geschichten wie Udo Lindenbergs langjährigem Kampf um einen Auftritt vor seinen ostdeutschen Fans, den er im «Sonderzug nach Pankow» besang.

Lenin-Statue wieder im Deutschen Historischen Museum

Die Lenin-Staute aus dem Deutschen Historischen Museum (DHM) ist nach einem Ausflug nach Zürich wieder in Berlin. Der sogenannte «Eislebener Lenin» war für eine Ausstellung über die Russische Revolution an das Schweizerische Nationalmuseum ausgeliehen worden, wie das DHM mitteilte. Die 3,20 Meter hohe und 2,9 Tonnen schwere Bronzefigur wird Teil der Sonderausstellung « 1917. Revolution. Russland und Europa», die das DHM in Zusammenarbeit mit den Schweizern vom 18. Oktober bis 15. April 2018 zeigt.

Lichtstrahlen aus Fäden durchfluten Kirche

Es scheint, als ob glitzernde Spinnenfäden die Markuskirche in Hannover durchziehen: « Lichtungen» heißt die Installation von Elke Maier, die noch bis zum 17. September in der Kulturkirche zu sehen ist. Für das Projekt hat die in Österreich lebende Künstlerin in wochenlanger Arbeit weißes Seidengarn im großen Kirchenschiff aufgespannt. Tausende von hauchdünnen Fäden reflektieren das natürliche Licht. Die 1965 geborene Künstlerin studierte Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste in München, wie die Markuskirche mitteilte. Parallel sind Gemälde mit geometrischen Formen von Lienhard von Monkiewitsch zu sehen. In den Werken des emeritierten Professors der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig dominieren schwarze Farbräume.