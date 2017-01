Neues aus der Reisewelt Neue Angebote, neue Einschränkungen: Änderungen für Urlauber

Legoland Deutschland bekommt neues Piraten-Hotel

Günzburg (dpa/tmn) - Das Legoland Deutschland erweitert sein Angebot für Übernachtungsgäste mit einem neuen Piraten-Hotel. Das Haus im Freibeuter-Design liegt im Feriendorf gleich neben dem Park und verfügt über 142 Zimmer mit Platz für bis zu 594 Gäste, teilte der Freizeitpark im bayerischen Günzburg mit. Die Gästekapazität in dem Dorf insgesamt erhöhe sich dadurch um 28 Prozent auf 2684. Die «Pirate Island» genannte Anlage soll in der Saison 2018 eröffnen.

Einschränkungen beiThalys-Zügenzwischen Dortmund und Köln

Brüssel (dpa/tmn) - Aufgrund von Bauarbeiten müssen sich Reisende in Thalys-Zügen zwischen Köln und Dortmund demnächst auf Einschränkungen einstellen. Vom 7. März bis 6. April verkehren die Thalys-Züge von und nach Paris und Brüssel nur von und bis Köln Hauptbahnhof, wie das Unternehmen auf seiner Internetseite ankündigt. Reisende sollten sich bei der Deutschen Bahn über die Reise zum Kölner Hauptbahnhof oder die Weiterreise von dort aus informieren. Normalerweise fahren die Thalys-Züge aus Paris und Brüssel über Köln weiter nach Dortmund.

Nach Kanada auf dem Landweg: Elektronische Reiseerlaubnis nicht nötig

Ottawa (dpa/tmn) - Kanada-Urlauber brauchen keine elektronische Einreiseerlaubnis (eTA), wenn sie auf dem Landweg einreisen. Darauf weist das Auswärtige Amt in seinem aktualisierten Reisehinweis für Kanada hin. Lediglich für die Einreise auf dem Luftweg wird die eTA benötigt, dies gilt seit 10. November 2016 verpflichtend. Wer also auf einer USA-Reise mit dem Mietwagen einen Abstecher in Kanada macht, muss die eTA nicht vorab online beantragen.