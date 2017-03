Hamburg (dpa/tmn) - In Europa sind die Wassertemperaturen noch nicht wirklich zum Baden geeignet: Das östliche Mittelmeer erreicht 18 Grad, Mallorca nur 15 Grad.

Das Rote Meer in Ägypten wird allmählich wärmer. In dieser Woche misst der Deutsche Wetterdienst (DWD) 22 Grad, vergangene Woche waren es noch 20 Grad. In Thailand und auf Sri Lanka zum Beispiel kann man derweil bei angenehmen 29 Grad planschen und schwimmen.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 9-13 Algarve-Küste 16 Azoren 15-17 Kanarische Inseln 18-20 Französische Mittelmeerküste 12-14 Östliches Mittelmeer 15-18 Westliches Mittelmeer 13-16 Adria 9-15 Schwarzes Meer 4-8 Madeira 18 Ägäis 12-16 Zypern 17 Antalya 17 Korfu 15 Tunis 15 Mallorca 15 Valencia 15 Biarritz 12 Rimini 11 Las Palmas 19