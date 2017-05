Hamburg (dpa/tmn) - An den Badestränden am Mittelmeer dürften derzeit weiterhin nur hartgesottene Urlauber in die Fluten steigen. Anfang Mai erreicht das Meer im Westen maximal 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Im östlichen Mittelmeer ist es bei maximal 21 Grad etwas angenehmer. Wer in warmen Badewasser schwimmen möchte, muss weit fliegen: Tahiti und Mauritius etwa melden laue 29 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 12-14 Algarve-Küste 18 Azoren 17 Kanarische Inseln 20-22 Französische Mittelmeerküste 14-16 Östliches Mittelmeer 18-21 Westliches Mittelmeer 14-18 Adria 14-16 Schwarzes Meer 10-14 Madeira 19 Ägäis 15-18 Zypern 19 Antalya 19 Korfu 17 Tunis 18 Mallorca 17 Valencia 17 Biarritz 14 Rimini 15