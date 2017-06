Hamburg (dpa/tmn) - Rund um das Mittelmeer können sich Urlauber auf angenehme Badetemperaturen freuen: Bis zu 26 Grad warmes Wasser erwartet sie im östlichen Mittelmeer.

Auch das westliche Mittelmeer ist - mit bis zu 24 Grad - angenehm warm. An der Adria liegen die Temperaturen weiterhin bei 22 bis 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

In den heimischen Gewässern sind die Temperaturen weiterhin frisch. Sie liegen knapp unter der 20 Grad-Grenze - auch wenn sich die Wassertemperaturen an der Ostsee mit 19 Grad der Marke annähern. An der Nordseeküste betragen sie hingegen zwischen 13 und 18 Grad und bei Norderney und Fehmarn jeweils 17 Grad.

Bei sechs Fernzielen ist das Wasser besonders warm: Seychellen, Malediven, Sri Lanka, Thailand, Tahiti sowie Golf von Mexiko - hier liegen die Temperaturen bei 29 Grad.

Wassertemperaturen in Deutschland: Nordseeküste 13-18 Ostseeküste 16-19 Helgoland 13 List/Sylt 16 Norderney 17 Fehmarn 17 Rügen 17-19 Usedom 16-18 Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 15-19 Algarve-Küste 20-22 Azoren 18-20 Kanarische Inseln 20-22 Französische Mittelmeerküste 20-22 Östliches Mittelmeer 22-26 Westliches Mittelmeer 20-24 Adria 22-24 Schwarzes Meer 20-22 Madeira 21-22 Ägäis 21-23 Zypern 24-25 Antalya 25 Korfu 22 Tunis 23 Mallorca 22-24 Valencia 23 Biarritz 19 Rimini 21 Las Palmas 22