Wellington/Berlin (dpa/tmn) - In Neuseeland gelten strenge Regeln für den Verleih von Mietwagen an Touristen: Anbieter können die Vermietung in letzter Konsequenz verweigern, wenn ein Urlauber sich offensichtlich nicht ausreichend auf das Autofahren in dem Land vorbereitet hat.

Das sieht ein selbstverpflichtender Verhaltenskodex vor, dem sich zahlreiche Verleiher unterworfen haben, wie das Auswärtige Amt (AA) in den Reise- und Sicherheitshinweisen für Neuseeland schreibt. Ziel ist es, die Zahl der Unfälle zu senken.

Die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle sei in den letzten Jahren erheblich angestiegen, so das AA. Unter den Verunglückten seien zunehmend junge Touristen. Ausländische Kunden werden deshalb vor der Übernahme des Fahrzeugs umfassend über die neuseeländischen Straßenverkehrsvorschriften informiert und auch zum Stand ihrer Vorbereitung auf das Fahren in Neuseeland und zu ihrer Fahrerfahrung befragt. In dem Land herrscht zum Beispiel Linksverkehr. Zudem würden Entfernungen häufig unterschätzt. Der Zustand und Ausbau von Straßen sei mit den Verhältnissen in Mitteleuropa nicht zu vergleichen.

Das AA verweist auf eine Info-Website in deutscher Sprache mit Tipps zum sicheren Reisen in Neuseeland.