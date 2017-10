Miami (dpa/tmn) - In Miami sollen in den kommenden Monaten sieben neue Food-Märkte eröffnen. In den überdachten Hallen an verschiedenen Orten der Stadt werde das Angebot von Gourmetküche bis Street Food reichen.

Beteiligt seien oft renommierte Restaurants, teilt die Tourismusmarketing-Organisation für den Großraum Miami mit (GMCVB). Im Dezember soll die italienische Food Hall La Centrale im Brickell City Centre aufmachen. Ebenfalls Ende 2017 ist die Eröffnung des feinen St. Roch Market im Design District mit zwölf lokalen Köchen geplant.

Multikulturelle Speisen will in wenigen Monaten die Halle The Citadelim Viertel Little River bieten. Die Markthalle Central Farein Miamis Zentralbahnhof soll Anfang 2018 für Besucher öffnen.

Darüber hinaus sind in 2018 zwei weitere Food Halls in Miami Beach geplant: Time Out Market und The Lincoln Eatery. Ab 2019 soll die Waynwood Food Hall mit lateinamerikanischer Küche aufwarten.