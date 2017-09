Barcelona/Berlin (dpa/tmn) - Die Stimmung ist brisant: In der spanischen Region Katalonien mit der Großstadt Barcelona kommt es derzeit zu Kundgebungen und Demonstrationen im Vorfeld eines Unabhängigkeitsreferendums.

Das Auswärtige Amt in Berlin empfiehlt Urlaubern daher, größere Menschenansammlungen in dieser Zeit zu meiden und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten. Reisende sollten sich auch über die lokalen Medien informieren.

Das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum soll am 1. Oktober stattfinden, obwohl das spanische Verfassungsgericht das untersagt hat. Die Zentralregierung in Madrid will die Abstimmung über die Abspaltung der wirtschaftsstarken Region um jeden Preis verhindern. Seither kommt es zu Demonstrationen und Kundgebungen.