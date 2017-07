Memphis (dpa/tmn) - Zum 40. Todestag von Elvis Presley erinnert Memphis in Tennessee/USA auf besondere Weise an den «King of Rock'n'Roll». Die Stadt am Mississippi bietet zu Presleys Ehren im August eine Woche lang Programm.

Konzerte, Wettbewerbe mit Elvis-Interpreten und Ausstellungen sowie Filme mit dem und über den berühmten Musiker schmücken das Event. Darauf weist das Verkehrsbüro Memphis-Mississippi hin.

Bei «Elvis live in Concert» am 16. August wird Presleys Stimme aus Originalaufnahmen mit Live-Musik gemischt. Ein weiterer Höhepunkt soll der «Candlelight Vigil» am 15. August sein. Tausende Fans werden dann - am Vorabend des Todestages - mit Kerzen zum stillen Gedenken vor dem Presley-Anwesen Graceland bei Memphis erwartet.

Die «Elvis Week» findet vom 11. bis 19. August statt. Der Sänger und Schauspieler Elvis Presley gilt als einer der erfolgreichsten Rock- und Popmusiker der Geschichte. Er starb 1977 im Alter von 42 Jahren. Weitere Informationen gibt es online unter www.graceland.com.