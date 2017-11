Hamburg (dpa/tmn) - Die Zeit für einen Badeurlaub am Mittelmeer dürfte langsam vorbei sein. Nur noch an den Stränden der türkischen Riviera um Antalya und an der Küste Zyperns liegen die Temperaturen knapp über 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) für diese Woche meldet.

Eher frisch, aber eventuell noch badetauglich ist das Wasser zum Teil im Atlantik: Madeira meldet 21, Las Palmas auf Gran Canaria 23 Grad. Das Rote Meer in Ägypten lockt mit angenehmen 26 Grad. Wassertemperaturen jenseits der 30 Grad gibt es unter anderem auf den Seychellen.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 12-16 Algarve-Küste 18-20 Azoren 19-21 Kanarische Inseln 21-23 Französische Mittelmeerküste 12-17 Östliches Mittelmeer 19-23 Westliches Mittelmeer 12-20 Adria 12-18 Schwarzes Meer 10-15 Madeira 21 Ägäis 15-20 Zypern 21-23 Antalya 22 Korfu 19 Tunis 18 Mallorca 17-19 Valencia 19 Biarritz 15 Rimini 13 Las Palmas 23