Berlin/Frankfurt (dpa/tmn) - Jetzt ist es offiziell: Lufthansa übernimmt große Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin - eine gewaltige Umwälzung auf dem deutschen Flugmarkt. Was Reisende jetzt wissen müssen - die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was passiert mit den Air-Berlin-Flügen?

Air Berlin wird voraussichtlich ab Ende Oktober nicht mehr unter eigener Flugnummer fliegen. Tickets für spätere Flüge verlieren ihre Gültigkeit. Auf der Kurzstrecke verfallen laut eines Konzernsprechers von Air Berlin rund 100 000 Flugtickets. Bereits bekannt waren zudem etwa 100 000 betroffene Tickets auf der Langstrecke, hier wird das Flugangebot bereits am 15. Oktober eingestellt.

Geld zurück gibt es nur für Flüge, die nach dem Insolvenzantrag vom 15. August gebucht und bezahlt wurden. Die Kunden können dann mit einer Rückzahlung vom für diese Fälle angelegten Treuhand-Konto rechnen. Wer vorher gebucht hat, geht aller Voraussicht nach leer aus. Denn dieses Geld ist Teil der Insolvenzmasse.

Was ist mit Niki?

Die Air-Berlin-Tochter Niki soll wohl ebenfalls von Lufthansa übernommen werden. Die Fluggesellschaft ist nicht insolvent, der Flugverkehr soll weitergeführt werden. Für Urlauber ändert sich erst einmal nichts. Wann und wie die Niki-Flüge mittel- bis langfristig in Eurowings-Flüge überführt werden und zu welchen Konditionen, ist noch unklar. Niki wickelt auch die beliebten Mallorca-Flüge ab.

Welche Strecken übernimmt Lufthansa?

Die Lufthansa will 81 Flugzeuge und die damit verbundenen Start- und Landerechte übernehmen, mehr als die Hälfte der insolventen Air Berlin. Diese soll in die Billigtochter Eurowings integriert werden. Ein stabiler Flugbetrieb sei aber erst in sechs bis neun Monaten zu erwarten, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Die EU-Kommission muss außerdem prüfen, ob das Geschäft wettbewerbsrechtlich in Ordnung ist, dafür hat sie 25 Arbeitstage Zeit. Bei Bedenken kann sie vertieft prüfen, mit weiteren 90 Tagen. So lang liegt das Geschäft aus Eis.

Spohr kündigte an, zum Teil auch bei der Langstrecke Lücken zu schließen, die Air Berlin hinterlassen hat. Lufthansa nimmt zum Beispiel zum 8. November die Strecke von Berlin nach New York neu in den Flugplan auf. Innerdeutsch springt Eurowings auf Strecken ein, auf denen bislang Air Berlin unterwegs war. Eine genaue Übersicht mit allen Strecken, die übernommen werden, gibt es allerdings noch nicht.

Spohr kündigte in der «Rheinischen Post» (Donnerstag) auch ein Angebot an, «um im Ausland gestrandeten Passagieren der Air Berlin die Heimreise zu einem fairen Preis anzubieten, sofern wir die Kapazitäten dafür haben». Details gibt es noch nicht.