Neuer Kreuzfahrt-Pier in Kristiansand eröffnet

Im norwegischen Kristiansand hat eine neue Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe eröffnet. Sie soll mehr Schiffe in den Süden Norwegens locken, teilte der Hafen von Kristiansand mit. Die Küstenstadt liegt auf der Route zwischen der Hauptstadt Oslo und Bergen. Dort können nun theoretisch Schiffe mit einer Länge von bis 400 Metern anlegen.

Zug-zum-Flug-Ticket jetzt auch bei Nicko Cruises

Nicko Cruises bietet jetzt auch Rail & Fly an: Bei der Buchung einer Flusskreuzfahrt mit Linienflug erhalten die Urlauber automatisch und kostenlos ein Zug-zum-Flug-Ticket der Deutschen Bahn, wie der Veranstalter mitteilt. Das Ticket gilt für An- und Abreise in der zweiten Klasse und ist auch am Tag vor Reisebeginn sowie am Tag nach der Rückkehr nutzbar. Nicko Cruises bietet Flusskreuzfahrten unter anderem in Frankreich, Portugal, Kroatien, Russland, China, Vietnam und Myanmar an. Die Gäste fliegen hierbei zum Ausgangspunkt der Schiffsreise.

Erstes LNG-Schiff von Aida heißt «Aida Nova»

Das erste Aida-Schiff der neuen Generation mit Flüssiggasantrieb (LNG) wird «Aida Nova» heißen. Das gab die Reederei bekannt. Das neue Kreuzfahrtschiff soll im Dezember 2018 ausgeliefert werden und zunächst auf siebentägigen Reisen rund um die Kanaren und Madeira unterwegs sein. Das zweite noch namenlose Schiff der neuen Baureihe, die derzeit in der Meyer Werft in Papenburg entsteht, soll 2021 fertig werden. Die zwei neuen Kreuzfahrtschiffe können als weltweit erste komplett mit Flüssiggas (LNG) betrieben werden. Bei der «Aida Prima» und der «Aida Perla», die Ende Juni auf Mallorca getauft wird, ist das nur in den Häfen möglich.

Neue Flussschiffe fahren ab Frühjahr 2018

Zwei neue Flusskreuzfahrtschiffe von Crystal River Cruises nehmen im kommenden Jahr ihre Fahrten auf: Die Crystal Debussy» und «Crystal Ravel» sind ab Frühjahr 2018 auf Rhein, Main und Donau unterwegs, teilte die Reederei mit. Die luxuriösen Schiffe der sogenannten Rhein-Klasse sind jeweils rund 135 Meter lang und bieten Platz für bis zu 106 Gäste. Alle Passagiere übernachten in Suiten mit Balkonen. Angeboten werden Flussreisen von 7 bis 14 Tagen Dauer. Crystal River Cruises ist der Ableger der US-Luxusreederei Crystal Cruises.

Costa fährt auch 2018 ab Bremerhaven

Im kommenden Sommer ist Costa Kreuzfahrten auch mit einem Schiff ab Bremerhaven unterwegs. Die «Costa Mediterranea» wird insgesamt 14 Mal auf einer neuen Route «Europas Metropolen» zu siebentägigen Reisen aufbrechen, gab Costa bekannt. Die Ziele sind Amsterdam, Dover/London, Le Havre/Paris, Brügge und Hamburg. Bremerhaven ist der vierte größere deutsche Abfahrtshafen neben Kiel, Hamburg und Warnemünde.