Deutschsprachige Referenten auf Expeditionsschiffen

Auf Expeditionskreuzfahrten in die Polarregionen und Tropen setzt die französische Reederei Ponant ab diesem Sommer nun auch deutschsprachige Referenten ein. Sie sollen den deutschen Gästen die Fahrgebiete näherbringen, wie Ponant mitteilt. Die Lektoren ergänzen die internationalen Expeditionsteams.

Segelschiff «Star Flyer» verlässt Kuba

Das Segelkreuzfahrtschiff «Star Flyer» wird im kommenden Winter zum vorerst letzten Mal Havanna auf Kuba ansteuern. Das Schiff werde künftig eher Ziele abseits des Massentourismus anlaufen, teilte die Reederei Star Clippers mit. Der Viermaster machte seit 2014 regelmäßig Halt in Kuba. Mittlerweile ist die Insel auch fester Stopp vieler großer Kreuzfahrtschiffe.

«Celebrity Edge» bekommt neue Eden-Lounge mit viel Glas

Das neue Kreuzfahrtschiff «Celebrity Edge» wird eine sogenannte Eden-Lounge an Bord haben, die sich über drei Decks erstreckt. Durch den Einbau von besonders viel Glas und Pflanzen soll der Gastro-Bereich besonders hell und modern aussehen. Die Lounge werde größer sein als das Atrium im Van-Gogh-Museum in Amsterdam, kündigte die Reederei Celebrity Cruises an. Die «Celebrity Edge» geht vom Dezember 2018 an in Fort Lauderdale in Florida auf Reisen.

Ab 2018 wieder Nil-Kreuzfahrten im Programm

Nicko Cruises schickt künftig wieder Schiffe auf den Nil und auf den Nassersee. Im Jahr 2018 sind in Ägypten zwei Fünf-Sterne-Schiffe für den Flusskreuzfahrten-Anbieter unterwegs. Die «MS Steinberger Omar El Khayam» und die «MS Steinberger Minerva» sind an insgesamt 13 Terminen im Einsatz, teilt der Veranstalter mit. Nicko Cruises hatte Ägypten im Katalog 2017 nicht berücksichtigt. Ursache war nach Unternehmensangaben der Nachfrageeinbruch aufgrund der politischen Instabilität.

Mit P&O Cruises nach Grönland

Die Reederei P&O Cruises bietet im Sommer 2018 eine 20-tägige Erlebniskreuzfahrt rund um Grönland an. Das Schiff «Oriana» nur für Erwachsene und Platz für 1880 Passagiere wird am 23. Juli 2018 von Southampton aufbrechen, teilte P&O Cruises mit.