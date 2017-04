Lena Gercke tauft die «Aida Perla» auf Mallorca

Model und Moderatorin Lena Gercke (29) wird die neue «Aida Perla» am 30. Juni in Palma auf Mallorca taufen. Das gab Aida Cruises bekannt. Die Taufreise des neues Kreuzfahrtschiffs führt vom 24. Juni bis 1. Juli von Palma nach Rom, Florenz und Barcelona. Danach ist die «Aida Perla» im westlichen Mittelmeer unterwegs. Ab März 2018 wird Hamburg der Basishafen der «Aida Perla». Im Programm stehen siebentägige Reisen in Richtung Westeuropa. Die 300 Meter lange «Aida Perla» wird in der Mitsubishi-Werft in Japan gebaut. Das Schiff ist baugleich mit der «Aida Prima» und das zwölfte Schiff der Aida-Flotte.

Neuer Sommerkatalog 2018 von Ponant

Die französische Reederei Ponant hat ihren neuen Katalog mit Kreuzfahrten von April bis Oktober 2018 vorgestellt. Er enthält 53 Routen und 45 neue Häfen, wie Ponant mitteilte. Kunden können aus 67 Abfahrten wählen: Es geht in die Arktis, nach Asien und Ozeanien, über das Mittelmeer und nach Nordeuropa. Erstmals dabei sind die neuen Luxusexpeditionsschiffe «Le Lapérouse» und «Le Champlain». Die «Le Lapérouse» kreuzt ab Juni 2018 zunächst in Nordeuropa, die Jungfernfahrt führt rund um Island. Die «Le Champlain» fährt ab September 2018 zunächst im Mittelmeer.

Norwegian Cruise Line mit mehr Kuba-Kreuzfahrten

Die US-amerikanische Reederei Norwegian Cruise Line baut ihr Angebot an Kuba-Kreuzfahrten weiter aus. Die «Norwegian Sky» wird ab 26. März 2018 von Miami zu 33 weiteren viertägigen Seereisen in Richtung der Karibikinsel aufbrechen. Das kündigte die Reederei an. Ein Übernachtaufenthalt in Havanna soll Passagieren die Möglichkeit bieten, die kubanische Hauptstadt zu erkunden.

Kuba und Motto-Kreuzfahrten: Neuer Katalog für die MS «Berlin»

FTI Cruises hat den neuen Katalog für die MS «Berlin» für die Saison 2017/18 vorgestellt. Von November 2017 bis März 2018 stehen zwei Transatlantik-Passagen im Programm, wie der Veranstalter mitteilte. Zehn Abfahrten ab/bis Havanna führen rund um Kuba, in Kombination mit Jamaika und den Cayman Islands. Im Sommer 2018 sind zudem vier Erlebniskreuzfahrten geplant - zu den Themen Wandern, Wein und Genuss, Schlager und Fitness.