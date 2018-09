Die weitläufige Sauna-Anlage, unmittelbar am Elbsee gelegen, bietet ein beeindruckendes Seepanorama in herrlich entspannendem Ambiente, wie eben nur ein Spa es bieten kann: Aufregende Dufterlebnisse, exotische Speisen und die detailverliebte balinesische Einrichtung machen einen Tag im vabali spa bei jeder Jahreszeit zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Auf der Bambus-Holzterrasse mit den bequemen Liegen können die Gäste bei einem kühlen Getränk den Sonnenuntergang über Düsseldorf genießen und nach dem Sundowner in einer der Außensauna den letzten Alltagsstress von der Seele schütteln. An kälteren Tagen findet man gemütliche Erholung auf einem Wasserbett in einem der zahlreichen Ruheräume oder in einer von drei Lounges. Wer eine besondere Abkühlung vom Saunagang benötigt, kann sich im großen Infinity Pool des Außenbereichs treiben lassen.

Abgerundet wird der Aufenthalt durch belebende Massagen, um Körper, Seele und Geist in Einklang zu bringen: ob klassische Massagetechniken wie Aromaöl-, Sport- und Tiefengewebsmassagen, exotische Wohlfühlbehandlungen oder Ayurveda-Anwendungen. Außerdem stehen zwei DaySpa Suiten für ein besonderes Entspannungserlebnis in ruhiger Abgeschiedenheit bereit.

Schalbruch 210

40271 Düsseldorf

www.vabali.de

info@vabali-duesseldorf.de

02103 333770