Gewinnen Sie eine Rennsteig-Wandertour auf dem Höhenweg des Thüringer Waldes, Transfer zum Wanderstart und Abholung vom Tagesziel, 3 Übernachtungen inklusive Frühstück und Halbpension und kostenfreie Nutzung von Hallenbad und Sauna im Hotel Frauenberger für zwei Personen.

In einer romantischen Nische des Thüringer Waldes gelegen, weitab von Lärm und Hektik, erwartet Sie das Hotel Frauenberger. Ob Wanderer, Landschaftsliebhaber oder Genießer – in diesem Domizil haben Sie die richtige Adresse gefunden. Natur und Kultur liegen hier dicht beieinander. Ein Besuch der nahegelegenen Wartburg in Eisenach oder den unweit entfernten historischen Städten Erfurt und Weimar, wird Ihnen sicherlich in guter Erinnerung bleiben. Unzählige Wanderwege in und um Tabarz sowie die Nähe zum „Rennsteig“ zeigen das „Grüne Herz“ Deutschlands von seiner schönsten Seite.

Im Hotel Frauenberger erwarten Sie komfortabel eingerichtete Zimmer im Land- hausstil. Dabei ist die Ausstattung mit Dusche, Bad, WC, Fön, Fernseher, Minibar und Telefon selbstverständlich.

In unserem Restaurant mit der in Thüringen wohl einmaligen offenen Schauküche lässt es sich vorzüglich speisen. Thüringer Gastlichkeit und kulinarische Köstlichkeiten erwarten Sie auch in unserem Kaminzimmer – der guten Stube des Hauses. Ob ein unvergessliches Candle-light-Dinner oder eine Familienfeier im persönlichen Rahmen geplant ist, wir bieten dazu das entsprechende Ambiente. Wir legen Wert auf eine frische Zubereitung aller Gerichte, deshalb wechselt unsere Speisekarte auch saisonorientiert. Neben schmackhaften Spezialitäten der Thüringer Küche bieten wir Ihnen eine erstklassige Auswahl an Gerichten für einen besonderen Genuss. Unsere große Anzahl an Qualitätsweinen rundet jedes Essen perfekt ab.

Entspannung pur können Sie in unserem Hallenbad und der Saunalandschaft genießen. Unsere Wellnessabteilung mit einer ausgebildeten Physiotherapeutin rundet das „Wohlfühlprogramm“ ab. Das Angebot reicht von klassischer Massage, Fußreflex- oder Gesichtsmassage mit Honigöl bis hin zu Ganzkörpermassagen oder Fangopackungen. Persönliche Betreuung ist uns in allen Bereichen des Hotels ein besonderes Anliegen.