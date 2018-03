Mitmachen lohnt sich: Wer an der Katalogbestellung teilnimmt, kann einen erholsamen Kurzurlaub gewinnen.

Bernkastel-Kues an der Mosel liegt nur etwa 2,5 Autostunden von Düsseldorf entfernt. Einmal im Moseltal angekommen, ist je-doch alles anders. Herrliche Weinberge liegen rechts und links von der sich eng windenden Mosel, die auch im Winter ihre Reize ausspielt. Die Stadt Bernkastel-Kues ist bekannt als Moselmetropole, welche in einer der schönsten Moselregionen liegt.

Das Lifestyle-Resort Zum Kurfürsten liegt auf der Kueser Seite. Einmal im Hotel angekommen, herrscht neben heilklimatischer Luft auf dem Kueser-Plateau der Gedanke von Lifestyle, Wellness und Gesundheit, dem sich 3500 Quadratmeter Wellnesslandschaft anschließen.

Umgeben von Wald und Kurpark bietet sich hier ein Spaziergang an. Aber auch Nordic Walking, Mountainbiking oder einfach nur mit dem Fahrrad entlang der Weinberge fahren, kann zu den vielfältigen Wellnessangeboten eine Option sein. Nicht nur die Lage, sondern auch das Hotelangebot, kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. Neben einem ganzjährig auf 32 Grad Celsius beheizten Außenpool, bietet das Hotel einen 32 Grad warmen Innenpool sowie einen 36,5 Grad warmen Attraktionspool, sieben Saunen und zwei Dampfbäder, verschiedene Whirlpools und zahlreiche Ruheräume an.

Für den kulinarischen Genuss stehen verschiedene Restaurantbereich zur Verfügung, in denen die bekannte frische Küche des Hauses angeboten wird. Besonders zu beachten ist die Halbpension mit den täglich im Angebot befindlichen fünf Menüs. Alle Menüs werden täglich frisch produziert und ändern sich an sieben Tagen in der Woche.

Das Thema Wellness und Beauty wird großgeschrieben. Mehr als 40 Treatments für die Dame aber auch für den Herrn befinden sich im Angebot. Neben unseren neusten Errungenschaften wie HydraFacial – ein Produkt aus den USA mit dem sich auch die Hollywood-Stars behandeln lassen – bieten wir auch „Bewei-Behandlungen“ an, mit denen das Konzept „im Liegen schlanker, straffer und jünger aussehen“ verfolgt wird.

Die Abteilung „TCM by Kurfürst“ steht indes für maximierte traditionelle chinesische Medizin. Hier stehen professionelle Therapeuten zur Verfügung, die sich mit dem Thema der weiterentwickelten TCM auseinandergesetzt haben und nun erfolgreich am Gast und Patienten anwenden.

Durch die Puls-Zungen-Diagnose, die am Anfang einer Therapie steht, erhält der Patient einen ersten Befund zum Zustand seines Energiehaushaltes. Die versierten Therapeuten stehen dann mit ihrem Wissen dem Patienten zur Verfügung, um alle Möglichkeiten einer erfolgreichen Therapie direkt und individuell umzusetzen.