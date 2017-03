Hamburg (dpa/tmn) - Ein Bad im Mittelmeer ist bislang noch etwas für Hartgesottene: Maximal ist es derzeit 18 Grad warm. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Der Atlantik rund um die Kanaren kommt in dieser Woche stellenweise auf 20 Grad, das Rote Meer auf 21 Grad.

Richtig warm ist das Meer in der Ferne: Im australischen Sydney können Urlauber ebenso mit 25 Grad rechnen wie in Puerto Plata in der Dominikanischen Republik. Vor Sri Lanka werden sogar 29 Grad gemessen, und im Golf von Thailand sind es 30 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 11-13 Algarve-Küste 16 Azoren 16 Kanarische Inseln 18-20 Französische Mittelmeerküste 14-15 Östliches Mittelmeer 15-18 Westliches Mittelmeer 14-16 Adria 13-16 Schwarzes Meer 7-9 Madeira 18 Ägäis 13-17 Zypern 18 Antalya 17 Korfu 16 Tunis 16 Mallorca 15 Valencia 15-16 Biarritz 13 Rimini 14-15 Las Palmas 19