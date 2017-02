Jazz-Jahr in Belgiens Hauptstadt

Mit Festivals und Konzerten feiert Brüssel 2017 als Jahr des Jazz. Zu den Höhepunkten zählen die Festivals «Brussels Jazz Marathon» im Mai, «Jazz Jette» im Juni und «Brosella Jazz» im Juli, wie Tourismus Flandern-Brüssel mitteilt. Das ganze Jahr über gibt es Konzerte und andere Events in diversen Spielstätten und Kulturzentren in der belgischen Hauptstadt.

Schlemmerwochen im Rheingau

Weine aus der Region, kulinarische Spezialitäten und ein buntes Rahmenprogramm: Das erwartet Besucher der Rheingauer Schlemmerwochen. Vom 28. April bis 7. Mai 2017 laden Winzer und Gastronomen in den Rheingau ein, teilt die Organisation Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus mit. Ob Pulled Pork vom Grill oder Wildschwein vom Drehspieß - oft wird es deftig. Außerdem bieten Winzer Weinproben an.

Gin und Kaffee in Glasgow

Im Kreativzentrum Briggait in Glasgow in Schottland gibt es im März und Mai zwei kulinarische Höhepunkte der diesjährigen Festivalsaison: Vom 3. bis 5. März 2017 erwarten Besucher des Gin Festivals Spezialitäten aus aller Welt und Livemusik. Für Kaffeeliebhaber könnte sich ein Besuch des Glasgow Coffee Festivals lohnen: Am 6. und 7. Mai können Touristen in Workshops, Präsentationen und Ausstellungen viel über das Heißgetränk erfahren. Darauf macht das City Marketing Bureau Glasgow aufmerksam.