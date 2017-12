Tokio (dpa) - Für Bücherwürmer zu Besuch in Tokio bietet die japanische Hauptstadt Schlafgelegenheiten der ausgefallenen Art. Das «Book and Bed Tokyo» ist eine Kombination aus Bibliothek und Kapselhotel.

In der Unterkunft kann der Gast beim Schmökern in gemütlichen Bettkojen, die zwischen den langen hölzernen Bücherregalen eingebaut sind, über seinem Buch einschlafen. Mehr als 3000 Bücher in japanischer und englischer Sprache stehen hier auf zwei Stockwerken zur Auswahl. Die hippe Herberge in einem Hochhaus im Tokioter Stadtteil Ikebukuro beschränkt sich dabei aufs Minimum: Neben breiten Sofas, Toiletten und Duschen gibt es auch eine Kaffeemaschine, Toaster und Mikrowelle.

Auch ausländische Touristen seien hier höchst willkommen, erzählt Aoi Tanimoto. Ihre Mitarbeiter liebten es, sich mit den Gästen ganz locker zu unterhalten, auch auf Englisch. Das Konzept des Hotels ist so erfolgreich, dass es schon vier solcher Herbergen in Japan gibt.