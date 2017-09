Miami (dpa/tmn) - Der katastrophale Hurrikan «Irma» tobt mit Spitzengeschwindigkeiten von 290 km/h über der Karibik. Mehrere Menschen sind bereits gestorben. Was Reisende jetzt wissen müssen:

REISEVERANSTALTER SIND KULANT

Die Veranstalter bieten kostenloses Umbuchen und Stornieren von Reisen in Richtung Karibik. Dabei gelten unterschiedliche Fristen für verschiedene Regionen.

Bei Thomas Cook gilt das Angebot für die Dominikanische Republik und Kuba für Abreisen bis einschließlich 12. September. Bei Miami und den davon südlich gelegenen Gebieten Floridas ist es der 15. September. Alle Reisen nach Punta Cana am 7. und 8. September hat der Veranstalter grundsätzlich storniert.

Bei Tui gilt das Angebot für Abreisen bis 10. September für die Dominikanische Republik, Kuba und die Bahamas. Florida-Urlauber können bis einschließlich 12. September kostenfrei umbuchen oder stornieren. Freigeschaltet wurde die Kunden-Hotline 0511/567 8000.

DER Touristik bietet Florida-Gästen bis Abreise am 12. September kostenlose Umbuchungen und Stornierungen an, beim Reiseziel Florida Keys bis 17. September. Für die Dominikanische Republik, Kuba und die Bahamas steht das Angebot bis 10. September.

Auch die Airlines reagieren: Bei Lufthansa und ihren Töchtern Eurowings, Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines können Kunden Tickets für Flüge bis 11. September nach Miami, Tampa, Orlando, Havanna, Varadero und Punta Cana kostenlos umbuchen. Das Ticket muss vor oder am 6. September ausgestellt sein, und das neue Reisedatum muss vor oder am 12. Oktober liegen. Beim Ferienflieger Condor, der zu Thomas Cook gehört, können einzelne Flüge (ohne Veranstalterpaket) in die Karibik laut Webseite bis 10. September kostenlos umgebucht oder auch storniert werden.

VIELE KREUZFAHRTEN SIND BETROFFEN

Wegen Hurrikan «Irma» müssen zahlreiche Kreuzfahrtreedereien Reisen absagen. Bei Royal Caribbean zum Beispiel fallen Fahrten mit der «Empress of the Seas» (9. September um Kuba), «Enchantment of the Seas» (8. September, Bahamas) und «Majesty of the Seas» (8. September, Bahamas) aus. Drei Schiffe («Allure of the Seas», «Harmony of the Seas» und «Oasis of the Seas») verkürzen geplante Reisen und fahren erst später ab.

MSC hat eine Reise der «MSC Divina» geändert sowie eine Abfahrt (9. September) komplett abgesagt, eine Fahrt der «MSC Opera» wird ebenfalls geändert. Norwegian Cruise Line hat jeweils eine Fahrt mit der «Norwegian Sky» und «Norwegian Escape» ab Miami gestrichen, jeweils eine weitere Fahrt wurde gekürzt.