München (dpa/tmn) - Eine mobile Spielkonsole würde wohl kaum ein Wanderer ernsthaft einpacken wollen. Aber schon bei vielen anderen Geräten dürften die Meinungen recht weit auseinander gehen. Diese technische Ausrüstung empfehlen Wanderexperten - oder raten von ihr ab:

- Stirnlampe: Sie leuchtet nicht nur den Weg aus, sondern dient im Zweifel als Sicherheits- oder Signallicht, wenn man in eine Notlage geraten ist oder auf befahrenen Straßen laufen muss. «Gut eignen sich diverse LED- oder Halogen-Stirnlampen, die es teils auch wiederaufladbar per USB gibt», sagt Wolfgang Todt, Praxistester beim «Wandermagazin».

- Mobiltelefon: «Wenn etwas passiert, kann man schnell Hilfe holen - auch für andere», sagt Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein (DAV). Eine Sicherheitsgarantie in jeder Situation ist das Telefon aber nicht. «Man muss sich bewusst sein, dass das Handynetz in den Bergen löchrig ist», sagt er. Einen zweiten Mann kann das Handy also nicht ersetzen: «Wer alleine unterwegs ist, sollte sich bewusst sein, dass er ein höheres Risiko eingeht.» Immerhin: Die Blitz-LED des Smartphones taugt auch als Notfall-Signallicht.

- Rettungspunkte-App: «Es gibt mittlerweile in immer mehr Bundesländern sogenannte Rettungspunkte, die auch in den Wanderkarten verzeichnet sind», erklärt Wolfgang Todt. Dort sei das Absetzen eines Handy-Notrufs gewährleistet und den Rettungskräften lägen Koordinaten und Anfahrtsrouten vor. Die App «Hilfe im Wald» will beim Auffinden des nächstgelegenen Rettungspunktes helfen.

- Wetter-App: «Vor allem auf ambitionierten Touren und im Gebirge sollte man auf dem Smartphone eine gute Wetter-App haben, die zuverlässig vor Unwettern warnt», rät Todt. Landwirtschaftliche Wetterberichte seien etwa viel detaillierter als normale Wetter-Apps. Ein Wetterradar sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Bei Touren im Hochgebirge sollte man auf spezielle Alpenwetter- und im Winter auch auf Lawinenlageberichte zurückgreifen.

- GPS-Gerät: Für so einen Spezialisten sprechen etwa seine Schlag- und Wasserfestigkeit und der ausdauernde Akku. Und dann sind da noch die guten Vektorkarten, die die Hersteller dafür oft anbieten, fasst Wanderexperte Todt die Vorteile zusammen. Neben Garmin bieten etwa noch Falk oder Magellan GPS-Geräte an. Wander-Navis von Garmin «schlucken» auch die kostenlosen Vektorkarten von OpenStreetMap (OSM), wenn diese in einem kompatiblen Format vorliegen.