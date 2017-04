Frankfurt/Main (dpa/tmn) - In Riga und Istanbul waren Übernachtungen in Fünf-Sterne-Hotels 2016 besonders günstig. Das ergab eine Auswertung des Buchungsportals Hotels.com.

In Riga kostete eine Nacht im Schnitt 79 Euro, in Istanbul 87 Euro, teilt Hotels.com mit. Ausgewertet wurden alle Preise des vergangenen Jahres bei Buchung. Auch in Polen und Thailand gab es jeweils drei Ziele, in denen Fünf-Sterne-Häuser im Schnitt weniger als 125 Euro die Nacht kosteten: Warschau, Danzig und Breslau sowie Bangkok, Pattaya und Koh Tao. Ebenfalls günstig: Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur (88 Euro) und Prag (123 Euro).

Doch nicht überall sind luxuriöse Hotels so günstig: In Los Angeles und Boston zahlten Urlauber im Schnitt mehr als 400 Euro pro Nacht. Auch Städte wie Tokio (326 Euro) und Paris (305 Euro) sind teuer. Wichtig dabei: Die Preise können abhängig von der Saison stark von den erhobenen Durchschnittspreisen abweichen. Im Hochsommer sind Hotels in vielen Regionen teurer als im Winter.