München (dpa/tmn) - Zum Saisonende bieten sich Wintersportlern noch einmal ideale Bedingungen in den Skigebieten. Vielerorts habe der Neuschnee am Osterwochenende die Bedingungen sogar verbessert, teilte der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit. Auch die Loipen seien noch gut in Schuss.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Garmisch-Partenkirchen 25 225 15 Zugspitze - 420 - Sudelfeld 20 170 - Reit im Winkl 17 170 84 Fellhorn-Kanzelwand 40 190 10 Nebelhornbahn Oberstdorf 30 235 10 Feldberg / Schwarzwald 12 42 31,8 Skiliftkarussell Winterberg 40 40 - Fichtelberg / Erzgebirge 30 30 15

Schneehöhen in Österreich: