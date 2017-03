Zugerlebnis in der Schweiz

Luzern (dpa/tmn) - Mit dem Schiff und der Bahn die Schweizer Geschichte erleben: Das bietet der neue Gotthard Panorama Express in der Schweiz. Dieser geht am 14. April in Betrieb.

Der Gotthard Panorama Express verbindet eine Dampfschifffahrt über den Vierwaldstättersee von Luzern nach Flüelen und eine Panoramazugfahrt über die traditionelle Gotthard-Strecke nach Bellinzona oder Lugano, wie Schweiz Tourismus mitteilt.

Auch in umgekehrter Richtung ist die Reise machbar. Lugano wird allerdings nur montags bis freitags von Juli bis Oktober angefahren. Reisende brauchen eine Fahrkarte samt Sitzplatzreservierung. Tickets gibt es für die 1. und 2. Klasse des Zuges.

Die alte Gotthard-Bahnstrecke wurde 1882 eröffnet und wird auch nach der Eröffnung des neuen Gotthard-Basistunnels Ende 2016 weiterhin genutzt. Die Strecke führt über mehr als 200 Brücken. In der Schweiz gibt es mehrere Panoramazüge, etwa den Glacier Express.