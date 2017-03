München (dpa/tmn) - In den deutschen Alpen und im Oberallgäu ist in den kommenden Tagen Skilaufen bei strahlender Sonne angesagt. Dort werden frühlingshafte Temperaturen erwartet.

Größtenteils gute bis sehr gute Pistenbedingungen bieten sich für Wintersportler weiterhin in den Bayerischen und Österreichischen Alpen, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilt. Auch Talabfahrten sind in den meisten Fällen noch möglich.

Die Zahl der befahrbaren Loipenkilometer hat im Vergleich zur Vorwoche in einigen Skigebieten allerdings deutlich abgenommen. Und einige Skigebiete - vor allem in den deutschen Mittelgebirgen - haben die Saison bereits beendet. Die Pisten in Tirol und in der Schweiz sind dagegen weiter in gutem Zustand. Auch in Frankreich und Südtirol sind die Verhältnisse nahezu unverändert gut.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Zugspitze 0/325/- Sudelfeld 15/50/- Reit im Winkl -/70/34 Winklmoos-Steinplatte -/70/20 Fellhorn-Kanzelwand 10/130/20 Nebelhornbahn Oberstdorf -/140/20 Großer Arber 40/60/- Feldberg/Schwarzwald 4/14/0 Fichtelberg/Erzgebirge 30/35/2,5 Skiliftkarussell Winterberg 50/50/-

Schneehöhen in Österreich:

Gosau - Dachstein West 65/85/0 Kitzsteinhorn Kaprun 0/195/1 Saalbach Hinterglemm Leogang 30/50/- Kitzbühel - Kirchberg 58/102/- Planai - Schladming 80/120/- Stubaier Gletscher/Stubaital 40/200/- Ischgl 0/110/11,5 Tux - Finkenberg 135/210/- Obergurgl - Hochgurgl 39/131/2 Sölden 101/280/- Stuben am Arlberg 85/220/- Serfaus - Fiss - Ladis 10/125/4,2 Silvretta Montafon 5/145/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden-Lenk 0/90/6 Zermatt 5/165/0 Arosa Lenzerheide 30/120/6 Davos Klosters 47/169/23 4 Vallées 15/210/27

Schneehöhen in Italien:

Alta Badia 10/40/4 Gröden 10/30/7 Kronplatz 20/58/2

Schneehöhen in Frankreich: